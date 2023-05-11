Uluslararası net rezervlerde 419 milyon dolar artış

Merkez Bankası IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 5 Mayıs haftasında 419 milyon dolar arttı. Böylece net rezervler bir önceki haftaki 6 milyar 361 milyon dolar seviyesinden 6 milyar 780 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.

5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.