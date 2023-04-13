Uluslararası net rezervlerin yarısı 14 haftada kaybedildi

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık verileri döviz kurlarının yukarı yönlü hareketini hızlandırdığı geçen hafta Merkez Bankası uluslararası net rezervlerinin 4 milyar 669,7 milyon dolar azaldı ve 13 milyar 770 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yılsonundan bu yana net uluslararası rezervlerdeki kayıp 13 milyar 774 milyon dolar oldu. 30 Aralık 2022 haftası itibariyle Türkiye’nin net uluslararası rezervleri 27 milyar 544 milyon dolar seviyesindeydi. 14 haftada net uluslararası rezervlerin yarısı kaybedilmiş oldu.

Uluslararası net rezervlerde 1 haftada yaşanan 4.7 milyar dolarlık kayıp 29 Ağustos 2022'deki 6.3 milyar dolarlık düşüşün ardından yaşanan haftalık en büyük azalışa işaret ediyor. Net rezervler geçen yıl temmuzun ikinci haftasında 6.1 milyar dolara kadar gerilemişti.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolara geriledi. Verilere göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.