Uluslararası örtüaltı tarım sektörü Antalya'da buluştu

Antalya’da düzenlenen Growtech Fuarı’na uluslararası ilgi her yıl artarak sürüyor. Bu yıl 21’incisi düzenlenen ve dünyanın en büyük örtüaltı tarım fuarı olan Growtech Fuarı’na 27 ülkeden 571 katılımcı bir araya geliyor. Growtech’e katılım ve ilginin çok yoğun olduğunu belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, fuar alanı satışlarının aylar öncesinden tamamlandığını bildirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Er, verimli bir Growtech deneyimi yaşatmak için ekipleriyle büyük mesai harcadıklarını söyledi.

Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı

Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 6 salonda ve 60 bin metrekare alanda fuarın yapıldığını aktaran Er, ‘Sera ve Teknolojileri’, ‘Sulama Sistemleri ve Teknolojileri’, ‘Tohumculuk’, ‘Bitki Besleme’ ve ‘Bitki Koruma’ alanında katılımcıların olduğunu belirtti. Almanya ve Fransa’nın ilk kez milli katılımcı olduğunu, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülkenin milli katılımla pavilyon kurduğu bilgisini veren Er, “Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. ‘Keşfet, Büyüt, Kazan’ mottomuz ile ziyaretçilerimize tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunuyoruz. Doğru katılımcılar ile uluslararası ziyaretçileri 21’inci kez bir araya getirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

“Ülke ihracatına katkı sağlıyoruz”

Growtech’ın yerel üreticileri desteklediğini, yerli ve yabancı firmaları buluşturduğunu ifade eden Er, şöyle devam etti: “Türk tarım sektörü ihracattaki payını her geçen yıl arttırmaya devam ediyor. Ülkemiz tarım sektörünün ihracat potansiyeli çok yüksek. Pazarlama ve ticaret platformu olarak hizmet ettiğimiz sektörde üzerimize düşenin en iyisini yapma bilinci ile hareket ediyoruz. Böylece Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleri ile aynı çatı altında buluşturuyoruz.”

Fuarda sektörün geleceğini ve gündemini belirleyen etkinlikler de düzenlediklerini anlatan Er, ATSO iş birliği ile ‘ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri’ ve Antalya Teknokent iş birliği ile ‘6. Bitki Islahı Proje Pazarı’ etkinliği, Tarım yazarı Mine Ataman ile de ‘Tarım Sohbetleri’ etkinliklerini 25 Kasım’da düzenleyeceklerini bildirdi.

Growtech Connect Platformu avantaj sağlıyor Bu yıl uygulamaya başladıkları Growtech Connect Platformu’nun hem firmalara hem de ziyaretçilere avantajlar sağlayacağını belirten Er, katılımcı ve ziyaretçilere söz konusu uygulamayla, yıl boyu işlerini geliştirme fırsatı sunduklarını bildirdi. Katılımcıların Growtech Connect Platformu sayesinde, fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak Growtech’ten aldıkları verimi artıracağını dile getiren Er, şunları kaydetti: “Katılımcılar, standını ziyaret edenlerin ve kuruluşların bilgilerine sahip olabilecek. Ziyaretçilerde katılımcılar ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları sayesinde kendi profillerine kaydedebilecekler. Aynı zamanda bir diğer yenilik ise Growtech dijital katılımcı listesi ile tüm katılımcıların detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz sayesinde katılımcılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor, katılımcılara mesaj gönderebiliyor. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları fuarı daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor. Bu çalışma ile katılımcı ve ziyaretçilerimizin daha kolay, sağlıklı, kalıcı ve sürdürülebilir ilişki kurmalarını amaçladık.”

■ Tarım sektöründeki gelişmeler tartışılacak

Growtech Fuarı’nda düzenlenecek konferanslarda uluslararası konuşmacıların yer alacağını açıklayan Er, “Burcu Çetinkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde Uluslararası Tohumcular Federasyonu (ISF) Sürdürülebilirlik ve Değer Zinciri Müdürü Ben Rivoire ve Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan ile Hollanda Sera Konstrüksiyon ve Teknoloji Endüstrisi Derneği (AVAG) Başkanı Annie van de Riet tarım sektöründeki gelişmeleri anlatacak. Euromonitor Dubai Kıdemli Araştırmacı Analist Aylin Siyahhan ise ‘Tarladan Çatala: Gıda Teknolojisi ve Güvenliği’ hakkında farklı bir bakış açısı sunacak” dedi.