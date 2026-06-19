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Uluslararası piyasalarda talep zayıf: Hurda fiyatları 300 lira düştü

Uluslararası çelik üreticileri açısından kısa vadede zayıf talep ve yüksek stok seviyeleri fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda talebin zayıflaması, demir cevheri ve hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Demir cevheri fiyatlarındaki gerileme, iç piyasada hurda fiyatlarına da yansıdı.

Haber Merkezi
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Uluslararası piyasalarda talep zayıf: Hurda fiyatları 300 lira düştü
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VEYSEL AĞDAR

Liman stoklarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 25 milyon ton daha yüksek seviyede bulunması, arz fazlası algısını güçlendirirken, zayıflayan talep geçen hafta uluslararası piyasalarda demir cevheri fiyatlarını yüzde 2,2 oranında düşürdü. Demir cevherindeki bu gerileme iç piyasada da etkisini gösterdi. Türkiye’nin önemli demir-çelik üreticilerinden Erdemir ve Çolakoğlu Metalurji, hurda alım fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. İç piyasada hurda fiyatları ton başına yaklaşık 300 lira geriledi.

Öte yandan analistler ve sektör temsilcileri, üretim ve tedarik tarafında yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle fiyatlardaki düşüşün sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor. Çin’de inşaat ve altyapı talebine ilişkin toparlanma sinyalleri netleşmedikçe, demir cevheri ve hurda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme beklenmediği ifade ediliyor.

Hurda demir alım fiyatı (Ton TL)

 

Çolakoğlu

  

Erdemir

  

Ürün

Mayıs

Haziran

Yeni fiyat

Eski fiyat

DKP

17.505

17.205

17.900

17.600

Ekstra DKP

16.980

16.680

17.850

17.550

1. grup hurda

16.840

16.540

16.600

16.300

2. grup hurda

16.770

16.470

14.100

13.800
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