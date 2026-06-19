Uluslararası piyasalarda talep zayıf: Hurda fiyatları 300 lira düştü

VEYSEL AĞDAR

Liman stoklarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 25 milyon ton daha yüksek seviyede bulunması, arz fazlası algısını güçlendirirken, zayıflayan talep geçen hafta uluslararası piyasalarda demir cevheri fiyatlarını yüzde 2,2 oranında düşürdü. Demir cevherindeki bu gerileme iç piyasada da etkisini gösterdi. Türkiye’nin önemli demir-çelik üreticilerinden Erdemir ve Çolakoğlu Metalurji, hurda alım fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. İç piyasada hurda fiyatları ton başına yaklaşık 300 lira geriledi.

Öte yandan analistler ve sektör temsilcileri, üretim ve tedarik tarafında yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle fiyatlardaki düşüşün sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor. Çin’de inşaat ve altyapı talebine ilişkin toparlanma sinyalleri netleşmedikçe, demir cevheri ve hurda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme beklenmediği ifade ediliyor.

Hurda demir alım fiyatı (Ton TL)