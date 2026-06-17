Uluslararası piyasalardan Yapı Kredi'ye 700 milyon dolarlık yeni kaynak

Yapı Kredi, 700 milyon dolar tutarında DPR (Diversified Payment Rights) işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 ila 12 yıl vadeler arasında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışları (future flow) ve hazine işlemlerini içeren fonlama yapısı hayata geçirildi.

Söz konusu işlemin uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye duyulan güçlü yatırımcı güvenini ve bankanın uzun vadeli, çeşitlendirilmiş fonlama stratejisindeki istikrarlı yaklaşımını ortaya koyduğu belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, güçlü risk yönetimi ve etkin likidite yönetimi sayesinde uluslararası piyasalarda istikrarlı şekilde kaynak yaratmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erün, "Uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 700 milyon dolarlık DPR işlemi, uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye duyulan güçlü güvenin somut bir yansıması oldu. Bu sayede Bankamızın uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklerken, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmeye, uluslararası yatırımcılarla ilişkilerimizi derinleştirmeye ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.