Uluslararası rezervler 28 hafta sonra tek hanede

Döviz mevduatının yükseldiği, bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankalardan döviz satışında makasın 1 liranın üzerine çıktığı geçen hafta Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezevrleri ise tam 3 milyar 753 milyon dolar geriledi. Böylece en son 30 Eylül 2022 haftasında tek haneye gerileyen Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 20 Nisan ile biten hafta itibariyle 8 milyar 294 milyon dolara indi. Merkez Bankası’nın son dönemde 22 Temmuz 2022’de net uluslararası rezervleri 6.7 milyar dolara düşmüştü. Geçen haftaki veri de 22 Temmuz 2022’den bu yana görülen en düşük uluslararası net rezerv verisi oldu.

17 Mart'tan bu yana net uluslararası rezervler kesintisiz geriliyor. Aynı tarihler döviz kurlarının da yükselişine başladığı döneme işaret ediyor. 17 Mart haftasından bu yana net uluslararası rezervlerdeki kayıp 11.7 milyar dolar oldu. Dolar aynı dönemde TL karşısında yüzde 2 yükseliş gösterdi.