Uluslararası rezervler arttı, toplam rezervler geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri 517 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 9 Şubat itibarıyla 172 milyon dolar azalarak 86 milyar 538 milyon dolardan, 86 milyar 366 milyon dolara indi. Altın rezervleri, 48 milyar 905 milyon dolardan, 48 milyar 561 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler, 135 milyar 144 milyon dolardan, 134 milyar 927 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 28 milyar 40 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 761 milyon dolar artarak 28 milyar 801 milyon dolara çıktı.