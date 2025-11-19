Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 327 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 327,1 milyar dolar açık verdi.

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 oranında artışla 395,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,1 oranında artışla 722,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar, 1,8 milyar dolar artarak 180,1 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaşmıştır. Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artarak 72,5 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,3 oranında azalarak 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 9,3 oranında azalarak 42,7 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri, yüzde 30,1 oranında artarak 15,7 milyar dolar olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 oranında artışla 213,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,1 oranında artarak 130,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,5 oranında artarak 378,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.