Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 329 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayı itibariyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 362,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 692,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Dış Ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları %5,9 oranında artarak 56,0 milyar ABD doları olurken, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları da %4,0 oranında artarak 46,9 milyar ABD doları olmuştur. Varlık kalemleri bir önceki çeyrek sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %3,4 oranında artarak 69,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %1,7 oranında artarak 138,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi %4,2 oranında azalarak 149,9 milyar ABD doları olmuştur

Yükümlülükler altında Hazine’nin DİBS yükümlülükleri %23,4 oranında azalarak 12,1 milyar ABD doları olmuştur. Bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle, 2025 yılı 1.çeyrek dönemine göre %0,9 oranında azalışla 204,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %2,9 oranında azalarak 116,7 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %3,4 oranında artarak 371,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."