Uluslararası Yatırımcılar Derneği: 10 ayda 11,6 milyar dolar geldi

Bu performans, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 35'lik artışa işaret etti ve 2003'ten itibaren UDY girişlerinin toplam değeri 285 milyar doları aştı. Ekimde yatırım sermayesi girişleri 567 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışları 240 milyon dolar oldu. Ekimde gerçekleşen 567 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişinin 199 milyon dolarını taşıma ve depolama sektöründe gerçekleşen yatırımlar oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2003-2024 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştirirken, 2025'in 10. ayında yüzde 82'lik paya sahip oldu.

Fransa, 198 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 35'lik payıyla bu değerdeki itici güç olurken ekimde bu ülkeyi yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile Belçika ve yüzde 5 ile İsviçre takip etti. Yılın 10 ayında Türkiye'ye en fazla yatırımda bulunan üç ülke, 2,6 milyar dolarla Hollanda, 1,1 milyar dolarla Kazakistan ve 1,1 milyar dolarla Lüksemburg oldu.