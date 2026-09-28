Ulusoy Un’dan soruşturma haberlerine ilişkin açıklama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), son günlerde basın yayın organları, dijital platformlar ve sosyal medyada finansal piyasalarda gerçekleşen işlemlere ilişkin haber ve paylaşımlarda şirket adının yer alması üzerine açıklama yaptı.

Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığının görüldüğünü belirterek, kamuoyu ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü bildirdi.

Ulusoy Un, ticari faaliyetlerini yürürlükteki yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin üretim, ticaret, ihracat, finansman ve diğer operasyonel faaliyetlerinin olağan iş akışı içerisinde kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Şirket, söz konusu soruşturma kapsamında faaliyetlerini olumsuz etkileyen herhangi bir karar, yaptırım veya tedbir bulunmadığını ve kendisine faaliyetlerini etkileyecek nitelikte henüz bir karar, yaptırım ya da resmi bildirim tebliğ edilmediğini ifade etti.

Konunun yakından takip edildiğini ve kamuya açıklanmasını gerektirecek önemli bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmenin mevzuat kapsamında yapılacağını bildirdi.