Ümites Çelik, yeni istihdam ve ek kapasite yaratacak tesis yatırımıyla Avrupa'ya açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Teksan Sanayi Sitesi’nde 2002 yılında temelleri atılan Ümites Çelik, üretim faaliyetlerini 2012 yılından bu yana Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesisinde sürdürüyor. Sanayi sitesinde 120 metrekarelik bir alanda başlayan üretim yolculuğunu KOBİ OSB’ye taşıyan firma, bu süreçte hem üretim kapasitesini hem de teknolojik yetkinliğini artırdı. Üretim altyapısını farklı projelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendiren Ümites Çelik, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni büyüme projeksiyonunda sektörel çeşitliliği ana odaklarından biri olarak belirledi.

Fabrika kurulumlarından yüksek kapasiteli silolara, enerji verimliliği sağlayan ısı geri kazanım sistemlerinden lojistik palet çözümlerine kadar geniş bir alanda hizmet veren şirket, mevcut üretim deneyimini yeni sektörlere taşımaya hazırlanıyor. Projelere özel çözümler geliştiren firma, üretim süreçlerini müşterilerin ihtiyaçlarına göre planlarken, mühendislik ve imalat yetkinliğini aynı yapı içinde buluşturuyor. Ümites Çelik, yeni dönemde ürün ve hizmet çeşitliliğini artırarak farklı müşteri gruplarına ulaşmayı, üretimdeki deneyimini stratejik sektörlerin ihtiyaçlarına uygun çözümlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Büyüme planlarının önemli adımlarından birini, bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları yeni tesis yatırımının oluşturduğunu belirten Ümites Çelik CEO’su Ümit Şapcı, “Mevcut kapalı alanımıza 3 bin metrekarelik ek tesis dahil etmeye hazırlanıyoruz. Bu yatırımı modern makine parkuru takviyeleriyle destekleyeceğiz. Yatırımla birlikte üretim kapasitesinin yanı sıra istihdam kapasitesini de artırmayı hedefliyoruz. Bu hamleyle yalnızca mevcut faaliyetlerimizin ölçeğini büyütmeyi değil, Türkiye’nin stratejik sektörlerine yönelik yeni imalat süreçlerini başlatmayı da planlıyoruz” dedi.

2026 yılının şirketleri açısından bir kırılma noktası olacağını vurgulayan Ümit Şapcı, “Eskişehir’in üretim kültüründen aldığımız güçle, 120 metrekarelik mütevazı başlangıcımızı bugün küresel bir vizyona dönüştürmüş durumdayız. 2026-2030 stratejik planımız doğrultusunda yatırımlara odaklandık. Ümites Çelik olarak büyümeyi yalnızca kapasite artışı olarak değerlendirmiyoruz. Bizim için gerçek büyüme teknolojiye yatırım yapmak, üretim süreçlerini geliştirmek, kaliteyi yükseltmek ve müşterilerimize daha kapsamlı çözümler sunabilmek anlamına geliyor” dedi.

İhracatta yeni rota Avrupa pazarı

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım planlarının yanında ihracat pazarlarını genişletmeye de odaklandıklarını dile getiren Ümit Şapcı, bugüne kadar Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri projelerle uluslararası tecrübe kazandıklarını açıkladı. 2026-2030 döneminde bu birikimi Avrupa pazarına taşımayı planladıklarının altını çizen Şapcı, teknik standartların yüksek olduğu Avrupa’da kalıcı bir yapı oluşturmak amacıyla proje bazlı üretim ve entegre sistem çözümlerini öne çıkarmaya odaklandıklarını aktardı. Şapcı, Avrupa hedefinin yurt dışındaki çalışmalarını tekil ürünlerin ötesine taşıyarak fabrika kurulumları ve entegre sistem projeleriyle genişletme planını da kapsadığını sözlerine ekledi.

Sektördeki rekabetin yalnızca fiyat üzerinden şekillenmediğine dikkat çeken Şapcı, mühendislik çözümleri ile projelere hızlı yanıt verme kabiliyetinin de belirleyici hale geldiğini söyledi. Bu doğrultuda standart üretimin ötesine geçerek her projenin ihtiyacına göre şekillenen çözümler sunmayı hedeflediklerine vurgu yapan Şapcı, fabrika kurulumlarında yalnızca yapısal imalatı değil, tesis içindeki lojistik akış ve enerji verimliliği gibi süreçleri kapsayan bir çalışma modeli izlediklerini belirtti.

Türkmenistan ve KKTC’de üstlendikleri projelerin sınır ötesi proje yönetimi konusunda önemli bir deneyim sağladığını dile getiren Şapcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel piyasalarda kalıcı olmanın yolu, standart üretimden sıyrılıp projeye özel, terzi usulü çözümler geliştirmekten geçiyor. Biz bugün fabrikaların sadece iskeletini kurmuyor, içindeki lojistik akıştan enerji verimliliğine kadar tüm süreçleri optimize eden entegre sistemler sunuyoruz. Türkmenistan ve KKTC operasyonlarımız bize sınır ötesi proje yönetiminde büyük bir özgüven kazandırdı. Şimdi bu birikimi, kalite çıtasının en yüksek olduğu Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyoruz.”

Büyümesini çok sektörlü yapıyla güçlendirmeyi planlıyor

Geleceğe yönelik planlamalarında öne çıkan unsurlardan birinin pazar çeşitliliği olduğunun altını çizen Ümit Şapcı, büyüme stratejilerini farklı sektörlere yayarak daha dengeli bir gelir yapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Mevcut üretim kabiliyetlerini yeni sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandırdıklarını anlatan Şapcı, bu kapsamda hem ürün portföylerini genişletmeyi hem de yeni müşteri segmentlerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Şapcı, “Fabrika kurulumları, yüksek kapasiteli silolar, ısı geri kazanım sistemleri ve lojistik palet çözümlerindeki deneyimlerimizi yeni faaliyet alanlarına aktaracağız. Yeni tesis ve makine yatırımlarıyla 2026-2030 döneminde üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı, istihdam, ihracat ve ürün çeşitliliğini birlikte geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.