Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı Bakanlığın sorumluluğuna geçti
İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul’daki raylı sistem projelerine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı kararla, mevcut proje listesine yeni bir metro hattı eklendi.
Listeye “Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı” dahil edildi. Böylece söz konusu proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlenebileceği raylı sistemler kapsamına girdi.
Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Bakanlık üstlendi
Düzenleme, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlık tarafından üstlenilmesine ilişkin karar kapsamında yapıldı. Bu çerçevede Bakanlık, Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattının yapım işlerini üstlenecek.
Ayrıca projenin devam eden süreçleri Bakanlık tarafından sürdürülecek. Kararla birlikte İstanbul’da planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattının yapım sorumluluğu Bakanlığa geçti.
11628 sayılı karar yürürlüğe girdi
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Düzenleme, Resmî Gazete’deki yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece Ümraniye, Kavacık ve Beykoz arasındaki raylı sistem projesinde yeni dönem başladı.