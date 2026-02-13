“Un sanayimizin bu yıl da şampiyon olması için var gücümüzle çalışıyoruz”

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA

12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 20.Uluslararası Kongre ve Sergisi’ne 1400’ün üzerinde ulusal ve uluslararası delege katılacak.

TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, 11 yıldır aralıksız dünya ihracat liderliğini sürdüren Türk un sanayicisinin bir araya gelerek geleceğe yönelik planları ele alacağını söyledi. Türk un sanayisinin gerek üretim teknolojisi gerekse kalite bakımından uluslararası arenada üstün bir konumda olduğunu belirten Mesut Çakmak, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ekonomik ve mali dalgalanmalara rağmen, Dünya un ihracatında son 11 yıldır liderlik koltuğunda oturmaktayız. 2025 yılında da yaklaşık 2.5 milyon tonluk bir ihracat miktarına ulaşarak yine bu yılı da dünya ihracat lideri olarak kapatmayı başardık” dedi.

2026 yılında da aynı başarının devam etmesi için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Çakmak, “Her yıl giderek büyüyen ve bu yılda 20.sini gerçekleştireceğimiz TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergimizi 12-15 Şubat 2026 Tarihlerinde “İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği” başlığıyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Mesut Çakmak, 40’tan fazla sergi alanında 500’den fazla firmanın ürünlerinin yer alacağını bildirdi.