Un sektörü kan kaybediyor kapasiteyi dolduramıyoruz!

HÜSEYİN GÖKÇE / ANTALYA

Yıllardır kesintisiz şekilde dünya un ihracatının lideri konumunda olan un sanayicisi artan rekolteye bağlı olarak bu yıl 3 milyon tonluk ihracat hacmine ulaşmayı öngörüyor. Buna karşılık kurulu kapasitesi üretimin çok üzerinde olan sektörde bazı oyuncuların üretimi bırakarak başka sektörlere geçtikleri ifade ediliyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, 20’nci Uluslararası TUSAF Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Un sanayicilerinin sadece Türk halkını değil turist ve mültecileri de besleyerek gıda güvenliğini sağladığını belirten Mesut Çakmak, ekmek fiyatlarındaki artışa gerekçe olarak gösterilen unda geçen yıl Eylül ayından bu yana zam yapılmadığını söyledi. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO’nun desteği sayesinde fiyatı artırmadıklarını belirten Çakmak, asgari ücret artışı dahil maliyetleri fiyata henüz yansıtamadıklarını vurgularken, “Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız, buğday fiyatı artmadığı sürece un fiyatları da artmayacak” diye konuştu.

Ekmekte maliyeti %28

Ekmek fiyatlarında artışa gerekçe olarak gösterilen unun, ekmek üretimindeki maliyetinin yüzde 28-30 bandında seyrettiğinin altını çizen Çakmak, un sanayicilerinin eleştirilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Un fiyatlarının her yerde aynı olmamasının doğal olduğunu ifade eden Çakmak, bazı yerlerde peşin satılan ürünün, bazı yerlerde 3 aya kadar vadelendirilebildiğini, finansman maliyetinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda da fiyat farklılığının normal olduğunu aktardı.

Türkiye’de un sanayicilerinin oldukça yüksek kapasitesi bulunduğunu ancak bunu kullanamadığını dile getiren Çakmak, önceden yemin iki katı üretilen unun bugün yemin neredeyse yarısına gerilediğini belirtti. Un sanayicilerinin tam kapasite ile çalışamadığını söyleyen Çakmak, “Hem ihracatta hem iç pazarda daralma var. Obeziteye kaynak olarak gösterilmesinden dolayı insanlar ekmek tüketmemeye başladı” dedi. Bunun yanı sıra üreticilerin de ekimden kaçınmaya başladıklarını vurgulayan Çakmak, sektörden ayrılan bazı sanayicilerin başka sektörlere yöneldiğini anlattı.

Irak'tan şifai ambargo

Her yıl yüklü miktarda ürün sattıkları Irak’ın kendi üreticisini de korumak amacıyla doğrudan olmasa da Türk ununa şifai olarak ambargo koymaya başladığını söyleyen Çakmak, burada oluşan açığı giderek gelişmeye başlayan Suriye pazarıyla kapatmaya çalıştıklarını ifade etti. Çakmak kaybedilen pazarlarda, Rusya, Ukrayna, Mısır ve Hindistan ile rekabet ettiklerini söyledi.

Bu arada 12 yıldır üst üste dünya un ihracatı şampiyonluğu yaşayan un sanayicisi, içinde bulunduğumuz 2026 yılında da dünya ihracat şampiyonluğuna hazırlanıyor. Şu ana kadar yağışların çok iyi gittiğini belirten Çakmak, bunun üretim için yeterli olmadığını, eğer bahar aylarındaki yağışın da iyi gitmesi halinde bu yıl ülkemizdeki buğday üretiminin 20 milyon tonun üzerine çıkabileceğini söyledi.