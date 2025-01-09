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UND'den İran'a çağrı: 'Tarife dışı uygulamaları kaldırın!'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İran’ın Türk taşımacılara yönelik zorlaştırıcı politikalarını eleştirerek İran makamlarını ve taşımacılarını uzlaşmaya davet etti.

Haber Merkezi
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UND'den İran'a çağrı: 'Tarife dışı uygulamaları kaldırın!'
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İran’ın Türk TIR’larını kendi ülkesinden akaryakıt almaya zorlaması, yüksek karayolu geçiş ücretleri ve diğer uygulamaları, Türk taşımacılarına ağır maliyetler yüklemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan UND yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“2015 yılında imzalanan bir anlaşmayla İran makamları, Türk araçlarından akaryakıt fiyat farkı almamayı taahhüt etmişti. Ancak, bu taahhüde rağmen İran, transit geçen Türk taşımacılarından akaryakıt fiyat farkı tahsil etmeyi sürdürüyor. Üstelik, Türk taşımacılara İran içerisinde yakıt sağlanmadığı gibi, söz verilen akaryakıt kartları da verilmedi. Türk taşımacılar, İran’ın uygulamaları nedeniyle ticaret dışı engellerle karşı karşıya kalıyor. Türkiye’den İran’a giden ihracat araçlarının yüzde 60’ını İran taşımacıları gerçekleştirirken, İran’dan Türkiye’ye gelen araçların yüzde 70’ini de yine İranlı taşımacılardan oluşuyor. UND, bu dengesizliğin İran’ın bilinçli politikalarından kaynaklandığını belirtiyor. Türk makamları, İran’ın uygulamalarına karşılık 28 Aralık 2024 tarihinde mütekabiliyet kararı almak zorunda kaldı. Bu karar, İran’ın “Dolu Depo Uygulaması” adı altında Türk araçlarından zorla yakıt aldırmaya başlamasının ardından geldi. Ancak bu kararın ardından İran, Türk araçlarına yönelik kötü muamele ve zarar verme gibi olumsuz eylemlerde bulunmaya başladı.”

UND yetkilileri, dernek olarak alınan mütekabiliyet kararını desteklediklerini ve süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Türk taşımacılar, adil rekabet koşulları sağlanana kadar haklarını savunmaya devam edecek” dedi.

UND, İran makamlarını Türk taşımacılarına yönelik zorlaştırıcı uygulamaları kaldırmaya çağırarak, şu taleplerde bulundu:

- Dolu Depo Uygulamasına biran önce son verilmesi,

- Akaryakıt fiyat farkı uygulamasına son verilmesi,

- Türk araçlarına İran içerisinde yakıt temin edilmesi,

- Türk sürücülerine yapılan kötü muamelenin son bulması.

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