UNDP, depremzede 4 bin 500 küçük işletmeye hibe verecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), Şubat ayındaki depremlerde yıkılan veya hasar gören 80 küçük işletmeye toplam 5 milyon 50 bin TL (180 bin 400 dolar) hibeyi bugün dağıttı. İsveç tarafından finanse edilen UNDP programı kapsamında, depremden etkilenen 11 ilde 4 bin 500 küçük işletmeye, Kasım ayının ilk yarısında toplam 10 milyon dolar hibe dağıtılacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Yıkıcı depremlerden dokuz ay sonra bölgenin, gelecekteki refahın bağımlı olduğu sosyal ve ekonomik faaliyetleri eski haline getirmekte zorluk çektiğini görüyoruz. Bu hibeler elbette tüm ihtiyaçları karşılayamaz, ancak bizim amacımız daha genel toparlanma faaliyetlerini hızlandırmaya katkıda bulunmak üzere küçük işletmelerde bir kıvılcım çakmak.” dedi.

Ağustos 2023’te Kahramanmaraş’ta, kadınların yönettiği 257 işletmenin her birine ortalama 2 bin dolar hibe verilen başarılı pilot girişime dayanarak, UNDP depremden etkilenen 11 ilin tümünü kapsayan başvuru çağrısı yayınlamıştı. Program, 10 ve daha az kişi çalıştıran işletmeleri hedef alıyor ve seçim sürecinin Kasım 2023 ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Kilis’te ilk çağrıya 260’dan fazla işletme başvurdu, 176’sı temel kriterleri karşıladı, 83’ü mülakata çağrıldı, sonuçta 80 başvuru seçildi. Hibe yararlanıcılarının yaklaşık yüzde 30’u kadınların yönettiği işletmelerden oluşuyor. Hibe miktarı 35 ila 200 bin TL arasında değişiyor.

Hibe alan işletmeler küçük imalat firmaları, perakende dükkanları, restoranlar, eczaneler, dişçiler, güzellik salonu ve kuaförler, mali müşavirler, emlakçılar, hukuk büroları ve hizmet danışmanları dahil tüm ekonomik sektörleri temsil ediyor.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da “Bu hibe programını kısa süre içinde uygulayabildiğimiz için çok mutluyuz, yine de Kilis’te özel sektörün daha da fazla desteklenmesine ihtiyaç var.” dedi.

Depremden etkilenen 11 ilin tamamında, hibe programına toplam 22 bin 824 başvuru yapıldı. Seçim süreci sona erdiğinde, UNDP, hibe için başvuranlar ile toplam 15 bin mülakat yapmış olacak.

UNDP, hibe yararlanıcılarına ek olarak koçluk ve mentörlük desteği de veriyor. Ayrıca, depremden etkilenen bölgede talebin yüksek olduğu birçok dalda mesleki eğitim sağlıyor. İsveç’in sağladığı mali desteği kullanarak, daha büyük bir afet toparlanma programının parçası olarak, depremzedelere bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve deprem bölgesinde atık yönetimini iyileştirmek için çalışmalar yapıyor.