“Üniversite-iş dünyası etkileşimi bir gerekliliktir”

Rektör ve İş İnsanı Ortak Platformu (RİOP) kahvaltısı, İstanbul Atlas Üniversitesi Atlas Vadi Kampüs Creative Lab’da gerçekleşti. İstanbul ve farklı şehirlerdeki üniversitelerden rektörler ve iş insanları bir araya gelerek üniversite, sanayi ve iş dünyası iş birliği hakkında yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. RİOP Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çelik ve RİOP yönetiminin de katıldığı buluşmada üniversite–iş dünyası iş birliğini güçlendirme, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma ve ortak projelere zemin hazırlama konuları ele alındı.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak: Üniversiteler sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermeli

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, bu buluşmanın üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin artırılması, sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni proje fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Üniversiteler olarak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek gerektiğini belirten Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Rektör ve İş İnsanı Ortak Platformunun (RİOP) bu anlamda önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi. Üniversitelerin artık yalnızca bilgi üreten yapılar değil; ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya, katma değere ve gerçek hayata dönüştürmekle sorumlu kurumlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Akademik bilginin sahada karşılık bulabilmesi ise iş dünyasıyla kurulan güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle mümkündür. Bu nedenle üniversite–iş dünyası etkileşimi bugün bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Rektör–İş İnsanı Ortak Platformu da tam bu noktada çok kıymetli bir misyon üstlenmektedir. Üniversiteler ile sanayi ve iş dünyası arasında kalıcı ve nitelikli iş birlikleri kurarak, ülkemizin inovasyon, teknoloji ve bilgi temelli kalkınma hedefl erine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım; yalnızca ekonomik büyümeyi değil, nitelikli insan kaynağını ve toplumsal dönüşümü de merkeze alan bütüncül bir vizyonu temsil etmektedir” diye konuştu. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, YÖK’ün bir süre önce açıkladığı müfredat farklılığı uygulamasında eğitim ve sanayi iş birliğinin öne çıkacağını söyledi. Prof. Dr. Şenay Yalçın, İstanbul’da iş dünyası ile üniversiteler arasında iş birliğinin başlatılarak bunun diğer illerde de yaygınlaştırılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin: Riop’la ortak aklın oluşturulması önemli

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, güncel gelişmeleri de değerlendirdiği konuşmasında RİOP olarak ülkenin içinde bulunduğu şartların düşünülerek çözüm aranması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Emre Alkin, “RİOP sayesinde hem akademi hem de iş dünyası bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. İş dünyası ile akademi arasında aksayan ne varsa onun bulunup ortaya çıkarılması RİOP’un görevlerinden biridir. Bununla beraber bir araya gelinerek sorunların ortaya konulması, tecrübeli ve bilgili insanların ‘Biz aslında bunu böyle çözebiliriz’ diyerek fikirleri bir platformda ortak aklı oluşturması önemli. Ortak akıl herkesin aynı fikirde olması demek değil. Ortak akıl birbirinden farklı fikirlerin bir araya gelip çoğunluğun kabul edeceği bir çözüm önerisine doğru ulaşmasıdır” dedi.

Dr. Hakan Çınar: İş dünyası ile akademi daha fazla entegre olmalı

Rektör ve İş İnsanı Ortak Platformu (RİOP) Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Çınar, ülkemizde olduğu gibi dünyada da iş dünyası ile akademinin nasıl kesiştiği ve nasıl entegre edileceği konusunun tartışıldığını belirterek iş dünyası ile akademinin daha fazla iç içe ve entegre olması gerektiğini söyledi. Çınar, ”Üniversitelerin iş dünyasına yönelik olarak daha hazırlıklı öğrenciler yetiştirmesi, staj imkanları elde etmiş ya da sahayı biraz daha yakından tanıyan öğrenciler yetiştirme gayretini RİOP çatısı altında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu buluşmayı da somut önerileri dinlemek için gerçekleştiriyoruz. Türkiye Avrupa ile kıyaslandığında genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusun gelecekte iş dünyasında daha doğru yerlere, mesleklere ve işlere daha hazır bir biçimde gelmesini sağlamak maksadıyla bu platformlardan çıkan çıktılar önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.