Üniversite öğrencilerine Merkez Bankası’ndan makale yarışması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomiyle ilgilenen ve güncel gelişmeleri takip ederek analiz etmeye çalışan üniversite öğrencilerinin düşüncelerini ortaya koyabilmeleri için “Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması” düzenleyeceğini duyurdu.

TCMB açıklamasında, yarışma kapsamında seçilebilecek makale konuları şöyle sıralandı:

• Merkez Bankaları ve Dijital Paralar

• Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri

• TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi

Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihinin ise 30 Ocak 2026 olduğu bildirildi.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi’nden erişilebileceği aktarıldı.