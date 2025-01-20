Üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti katlandı! Bir günlük etkinlik gideri cep yakıyor

Üniversite öğrencilerinin şehir dışında okumalarının maliyeti giderek katlanıyor. Pek çok öğrenci ailelerinden uzakta hem okumak hem de sosyal yaşamın içinde kalmak için çalışmak zorunda kalıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 2025 yılı için 3 bin lira olarak belirlenen burslar öğrencilerin masraflarını karşılamıyor.

Öğrenci yarı ve tam zamanlı çalışıyor

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 2023-2024 akademik yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 7 milyon 81 bin 289 öğrenci üniversitede okuyor. Ipsos Araştırma’nın Eylül 2024’te yayımlanan araştırmasına göre üniversite öğrencilerinin yüzde 25’i yarı zamanlı, yüzde 3’ü ise tam zamanlı bir işte çalışıyor.

Sosyal etkinliklerin maliyeti öğrenciyi zorluyor

İstanbul’da sinema-tiyatro-konser gibi etkinlik ücretleri en az 300 liradan başlıyor ve içeriğine göre 2-3 bin liraya kadar tırmanıyor. Öğrencilerin genelde sosyalleşmek için tercih ettikleri kafelerde fiyatlar her geçen gün değişiyor. Ortalama bir kafede arkadaşlarıyla buluşup kahve yanında tatlı yemek isteyen bir öğrencinin en az 350 lirayı gözden çıkartması gerekiyor.

Bir günlük etkinliğinin maliyeti en az 650 lira oldu

Öğrencilerin sık tercih ettiği pizza-hamburger ise en az 300 liradan başlayarak kalitesine göre 400-500 liraya kadar çıkıyor. Bir gün boyunca arkadaşlarıyla sosyal bir etkinliğe katılıp yemek yemek isteyen bir öğrencinin cebinden en az 650 lira çıkması gerekiyor.

Sadece temel ihtiyaçları karşılayabiliyorlar

Yaşam standartları gerileyen, sosyal yaşamdan kopan ve gelecek belirsizliği içinde olan gençlerin durumunu üniversite öğrencisi A.E., “Gençliğimizin baharında sadece temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmak zorunda kalıyoruz” diye özetliyor.

İndirim ve ücretsiz etkinlik kovalıyorlar

Üniversite 2. sınıf öğrencisi Seçil Murtazaoğlu, üniversite dışındaki kültürel etkinliklere indirim olmadığı sürece gitmenin zor olduğunu söylüyor. Cumhuriyet’e konuşan Murtazaoğlu, öğrencilerin ekonomik nedenlerden dolayı alışkanlıklarının değiştiğini söyleyerek “‘Gel, dışarıda bir kahve içelim’ artık ayda bir ya da iki kez duyabildiğimiz bir davete dönüştü. Lüks oldu. Liselilerde harçlıklarını biriktirip ayda bir kere toplu bir şekilde dışarıya çıktıklarını görüyorum. Bugün sadece kahve içsek, haftaya da yemek yeriz diyerek hesap yapıyoruz” dedi. Murtazaoğlu, ücretsiz kültürel etkinlikler kovaladıklarını belirtiyor.

“Öğrenci bütçesiyle ancak uzaktan takip edebiliyorum “

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve K. ise “Radyo televizyon ve sinema öğrencisi olarak vizyondaki filmleri takip etmeyi ve onları sinemada izlemeyi seviyorum ama öğrenci bütçesiyle ancak uzaktan takip edebiliyorum. Festivallerde belki kalırsa öğrenci biletlerinden faydalanabiliyoruz. Bir sosyal faaliyet göstermek için o hafta yeme içme masrafından kısarak denge oluşturmak zorunda kalıyoruz” diyor.

Öğrencinin yaşam maliyetinde en yüksek artış etkinlik harcamasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Öğrenci yaşam maliyeti araştırması 2024-2025” araştırmasına göre harcama kalemleri içerisinde aylık en yüksek artış yüzde 94.43 ile kültür, sanat eğlence harcamasında oldu.