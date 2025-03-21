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Üniversiteler Ar-Ge alımlarını ihale kanunundan istisna yapabilecek 

Yükseköğretim kurumlarının ar-ge projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımlarının, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Haber Merkezi
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Üniversiteler Ar-Ge alımlarını ihale kanunundan istisna yapabilecek 
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ANKARA(EKONOMİ)

Yükseköğretim kurumlarının ar-ge projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımlarının, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre alımlar pazarlık veya doğrudan temin usulleriyle yapılabilecek. Alım ihalesi yapılmadan önce yapılacak fiyat araştırmasıyla yaklaşık maliyet belirlenecek ancak ihale ilanlarında bu bilgiye yer verilmeyecek. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme, bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. 

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