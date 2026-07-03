Ünlü bebek ürünleri zinciri için konkordato kararı
Türkiye genelinde 11 mağazasıyla faaliyet gösteren bebek ürünleri perakende zinciri BabyMall için, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi.
Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BabyMall'ın sahibi Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca şirketin mali yapısının incelenmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla konkordato komiserleri görevlendirdi.
Kararla birlikte şirket aleyhine yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni icra takibi başlatılması da geçici olarak engellendi.
Mahkeme, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.
Geçici konkordato mühletinin ardından kesin mühlet talebi, 29 Eylül 2026 tarihinde görülecek duruşmada değerlendirilecek.