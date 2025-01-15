ÜNLÜ & Co’nun 2025 strateji raporunda hangi sektörler ve hisseler öne çıktı?

Türkiye’nin finans alanındaki öncüsü ÜNLÜ & Co, 29 yıllık uzmanlığı ve Araştırma Bölümü’nün yetkin donanımıyla 2025 Strateji Raporu’nu hazırladı. Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair kapsamlı değerlendirmelerin yanı sıra sektörel gelişmeleri ve gelecekteki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren rapor, Türkiye ekonomisinin geleceğine ışık tutarken yatırım dünyası için yol gösterici nitelikte analizler ve öngörüler içeriyor.

2025 yılında beklenen ekonomik büyümeye dair görüşlerin yer aldığı ÜNLÜ & Co 2025 Strateji Raporu’na göre; 2024 yılında gerçekleşen yüzde 3'lük büyümenin ardından 2025 için yüzde 2,5'lik bir büyüme oranı bekleniyor. Enflasyonun yüzde 44,4 seviyesinden yüzde 28,5'e düşmesi tahmin edilirken, sıkı para politikasının kontrollü faiz indirimleriyle devam edeceği ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 32,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Türk hisse senedi piyasasının 2025 yılında olumlu performans göstereceğini öngören raporda dezenflasyon hem yurt içinde hem de küresel ölçekte beklenen faiz indirimleri ve potansiyel olarak olumlu jeopolitik değişimler, piyasa için önemli destekleyici faktörler arasında sıralanıyor.

“2025, belirsizliklerin yanında fırsatlarla dolu bir yıl olacak”

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Direktörü Erol Danış, 2025 yılında da müşterilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için yenilikçi ve güçlü çözümler sunmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Araştırma bölümümüzün titizlikle yürüttüğü analizlerden elde edilen veriler ışığında, ÜNLÜ & Co 2025 Strateji Raporu’nu finans dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Makroekonomik dalgalanmaların etkilerine rağmen Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline olan inancımız tam. Dezenflasyon süreci hem yurt içinde hem de küresel ölçekte beklenen faiz indirimleri ve potansiyel olarak olumlu jeopolitik değişimler piyasalara destek sağlasa da yüksek faiz oranları ve daha da güçlenen TL borsa kazançlarını sınırlayabilir. 2025 yılı hisse seçimi açısından zor bir dönem olacak. Güçlü TL ve iyileşen makroekonomik ortam; özellikle gelirleri TL yoğunluklu sektörlerde fırsatlar yaratabilir ve uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyebilir. BIST100 endeks hedefimizi de 14,067'ye yükselttiğimizi ve yaklaşık yüzde 43'lük bir artış öngördüğümüzü belirtmek isterim. ÜNLÜ & Co olarak, hazırladığımız 2025 Strateji Raporu’nun yatırımcılara ışık tutarak finansal hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici bir rehber olmasını temenni ediyoruz.”

Hangi sektörlerin öne çıkması bekleniyor?

Raporda hisse seçimi anlamında iyileşen makroekonomik ortamdan ve güçlü TL’den faydalanması beklenen Bankacılık, Telekom ve Gıda Perakendeciliği gibi TL yoğunluklu sektörler öne çıkarken, ihracatçıların ve diğer dövize bağımlı sektörlerin, TL'deki reel değerlenmenin kâr marjlarını baskılaması nedeniyle BIST'in altında performans gösterebileceği belirtiliyor. ÜNLÜ & Co’nun çeşitli düzenlemelerle ele aldığı model portföyünde ise Akbank, Alarko Holding, Anadolu Sigorta, Aselsan, Bim, MLP Sağlık, Sabancı Holding, Turkcell ve Ülker yer alıyor.