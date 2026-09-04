Ünlü döner devine KVKK'dan 1 milyon liralık ceza

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Hackerlar, bir çalışanın kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirerek şirketin sistemine girdi. Ardından 505 bin 337 müşterinin kişisel verilerini (ad-soyadı, cinsiyet, e-mail, telefon ve yaşadığı şehir bilgisi) ele geçirdi.

Hackerlar müşteri bilgilerini ele geçirmelerinin ardından şirket yöneticisinin telefonuna, şirkete ait bazı verilerin ellerinde olduğuna dair mesaj attı.

Baydöner, durumu KVKK’ye bildirince inceleme başlatıldı.

Kurum veri güvenliği içim gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası kesti.

Güvenlik tedbirleri yetersiz bulundu

Olayı değerlendiren KVKK, veri güvenlik idari ve teknik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirledi. Sistemdeki olağan dışı hareketleri algılayacak bir alarm altyapısının bulunmamasını ciddi bir denetim eksikliği olarak nitelendiren Kurum, çalışanlara verilen veri güvenliği eğitimlerinin de yetersiz olduğu sonucuna vardı.

Sızında müşterilere bildirilmediği için ayrıca ceza kesildi

KVKK, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan Baydöner'e 800 bin lira idari para cezası kesti. Sızıntıdan etkilenen müşterilere zamanında bilgilendirme yapılmaması nedeniyle uygulanan 200 bin liralık ek cezayla birlikte şirkete kesilen toplam ceza miktarı 1 milyon liraya ulaştı.