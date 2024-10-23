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Ünlü ekonomist Hanke'den TCMB'ye faiz uyarısı: Enflasyonla mücadelede zemin kaybetti

Dünyaca tanınan ekonomist Steve Hanke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırması gerektiğini savunarak, enflasyonla mücadelede önemli bir zemin kaybı yaşandığını ifade etti.

Haber Merkezi
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Ünlü ekonomist Hanke'den TCMB'ye faiz uyarısı: Enflasyonla mücadelede zemin kaybetti
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Ekonomi yönetiminin yeni politikası doğrultusunda, faiz oranları %8,5'ten %50'ye kadar yükseltildi. Swap hariç net rezervler ise artış göstererek 39 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşları, ardı ardına Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

Eylül ayında enflasyon, bir yılın ardından tekrar %50 seviyesinin altına geriledi. Ancak, bu durum tatmin edici bir azalma olarak değerlendirilmedi. Yılın başından bu yana aylık enflasyon oranı, yalnızca Haziran ayında %2'nin altında kalırken, diğer aylarda daha yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Ekonomik veriler, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü gösteriyor, ancak beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi.

"Enflasyon büyüme için faydalı"

Ekonomideki tüm bu sürece dikkat çeken John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, merkez bankalarının enflasyonla ilişkisini kedi-fare oyununa benzetiyor. CNBC-e'nin haberine göre Merkez bankalarının enflasyonu tam olarak bitirmek istemediklerinİ ifade eden Hanke, gelişmiş ülkelerde yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5’lik enflasyonun ekonomik büyüme için faydalı olduğuna dikkat çekti.

"Merkez Bankası'nın faiz artırması gerek"

TCMB’nin faiz indirimine yönelik beklentiler ötelenirken, Steve Hanke, Merkez'in faiz artırması gerektiğini savunarak, para arzının enflasyonu düşürmek için hala çok hızlı arttığını ve TCMB'nin enflasyonla mücadelede zemin kaybettiğini söyledi.

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