Ünlü ekonomist Robin Brooks: Türkiye sürekli döviz krizi döngüsünde, devalüasyon kaçınılmaz

Brookings Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin döviz krizlerinden kurtulamamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda kalabilmek için büyümeyi zorlamasına bağlı olduğunu belirtti. Brooks’a göre bu politika, ithalatı artırarak cari açığı büyütüyor ve Türk Lirası’nı sürekli yeni krizlere sürüklüyor.

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin döviz krizlerine yapısal olarak savunmasız bir ekonomi olduğunu vurguladı. Brooks, “Türkiye sürekli bir döviz krizi döngüsünde çünkü harcamaları kalıcı gelirlerinin üzerinde” ifadelerini kullandı.

"Liranın değer kaybı kaçınılmaz"

Brookings Enstitüsü Başekonomisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin iktidarda kalabilmek için ekonomiyi kredi ve teşviklerle yapay olarak büyüttüğünü, bunun da ithalatın artmasına ve cari açığın kronikleşmesine yol açtığını belirtti. Brooks, “Erdoğan’ın önceliği yapay büyümeyi sürdürmek; bu durum ithalatı artırıyor ve liranın değer kaybını kaçınılmaz hale getiriyor” dedi.

Brooks, Türk Lirası’nın son aylarda ABD doları karşısında neredeyse sabit tutulduğuna da dikkat çekerek, “Kurun artık bir anlamı kalmadı çünkü Merkez Bankası rezerv yakarak lirayı baskılıyor” sözleriyle mevcut politikaların sürdürülemezliğine işaret etti.

"Türkiye dış finansmana bağımlı"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerini baz alan grafiğinde, ithalatın ihracatın net bir şekilde üzerinde seyrettiğini gösteren Brooks, bu durumun Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığının ve cari açık sorunlarının en somut işareti olduğunu belirtti.

