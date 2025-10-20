  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!
Takip Et

Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!

Commerzbank'tan Tatha Ghose, politika yapıcıların enflasyonu kontrol altına almak için alternatif politika araçlarını kullanılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faiz indireceği beklentisiyle Türk Lirası, dolar karşısında geriledi. Dolar/TL, 41,9592 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketi, enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi.

Politika faizinin ise perşembe günü yüzde 40,5'ten yüzde 39,0'a indirilmesi ve 12 ay içinde yüzde 28,26'ya düşmesi bekleniyor.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, politika yapıcıların faizlerin yüksek kalması halinde “siyaseten zora düşebileceklerini” değerlendirdiklerini öne sürerek, "Bu nedenle enflasyonu kontrol altına almak için alternatif politika araçlarını kullanılabilirler" dedi.

Ghose, TL’nin temel göstergelerinin iyileşmediğini ve dolar kurunun artan bir oynaklıkla karşılaşabileceğini de ifade etti.

Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!Ekonomi
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak: Faiz indirimi yapılacak mı? Beklentiler ne yönde?TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak: Faiz indirimi yapılacak mı? Beklentiler ne yönde?Ekonomi
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiTCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiEkonomi

 

Ekonomi
TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk kuaförlerini kutladı
TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk kuaförlerini kutladı
Bakan Işıkhan’dan uyarı: Hibe desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor
Bakan Işıkhan’dan uyarı: Hibe desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor
Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!
Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!
Dünyayı sarımsağın siyah hali sardı: Taşköprü’den 6 ülkeye ihracat
Dünyayı sarımsağın siyah hali sardı: Taşköprü’den 6 ülkeye ihracat
Sigorta sektöründen kritik uyarı: Yeni dönem poliçeleri dikkatle okuyun
Sigorta sektöründen kritik uyarı: Yeni dönem poliçeleri dikkatle okuyun
Emekli ve işsizler ekonomide karamsar: Kadınlar daha zor geçiniyor!
Emekli ve işsizler ekonomide karamsar: Kadınlar daha zor geçiniyor!