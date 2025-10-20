Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faiz indireceği beklentisiyle Türk Lirası, dolar karşısında geriledi. Dolar/TL, 41,9592 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketi, enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi.

Politika faizinin ise perşembe günü yüzde 40,5'ten yüzde 39,0'a indirilmesi ve 12 ay içinde yüzde 28,26'ya düşmesi bekleniyor.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, politika yapıcıların faizlerin yüksek kalması halinde “siyaseten zora düşebileceklerini” değerlendirdiklerini öne sürerek, "Bu nedenle enflasyonu kontrol altına almak için alternatif politika araçlarını kullanılabilirler" dedi.

Ghose, TL’nin temel göstergelerinin iyileşmediğini ve dolar kurunun artan bir oynaklıkla karşılaşabileceğini de ifade etti.