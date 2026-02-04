Ünlü ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri ne oldu?

2026’nın ilk enflasyon verisi dün açıklandı. Beklentilerin üzerinde yüzde 4,84 gelen aylık enflasyon sonrasında bugün de mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verisi açıklandı.

Ünlü iktisatçılar Mahfi Eğilmez ve Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bu veriler ışığında yıl sonu beklentilerini açıkladı.

Mahfi Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında 2026 yılının ilk enflasyon verilerini değerlendirirken, "Son 15-20 güne baktığımda bana sürpriz olmadı. Geçen kasım ve aralıkta yüzde 0,80 civarı artışlar var. Demek ki fiyat artışlarını durdurmuşuz. Birikip ocak ayında yapıldı” derken, bu durumun geçmişte de olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubatta yüzde 2'nin altı zor görülüyor. Yıllık bazda yüzde 30'un altı şubatta pek görülmüyor. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının beklentileri düşüşteydi. Şubat da yüksek çıkarsa beklentileri tekrar bozabilir. "

“Merkez Bankası tahminini değiştirebilir”

Gelecek hafta yapılacak olan yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda tahminlerin revize edilip edilmeyeceğine ve yıl sonu beklentisine yönelik de Eğilmez, şunları söyledi:

"Tahmin değişebilir bu toplantıda da. Değiştirirse Merkez Bankası gerçekleri görüyor deriz. Büyük kesim tahmin değiştiğine göre işler kötüye gidecek denip beklentiler kötüye gidebilir. Her ay ortalama yüzde 1,5 artış olsa yılı yüzde 23,50 ile bitiriyoruz. Yıl sonu yüzde 20'nin altı çok zor. Tahminin buna göre revize edilmesi lazım. Biz yüzde 16 dedik, gördüğümüz yüzde 25'ten aşağı gelmeyecek, bu durumda faizi yüzde 20'lere indirecek gibi görünmüyoruz. Buralara daha sert inmemizi bekliyorsanız para politikası dışında bir şeyler yapmak lazım. Harcamalarda kısıntılara gidilmesi zamanı geldi diye dolaylı veya dolaysız mesaj vermesi lazım.”

“Hala yüksek ama eğilimde büyük bir bozulma yok”

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da TÜİK’in açıkladığı mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon sonrasında hem veriyi değerlendirdi hem de yıl sonu beklentisine yönelik şunları ifade etti:

“Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %2,88 ile çok yüksek geldi. Sebze fiyatlarındaki anormal artış ve Ramazan etkisini düzeltince rakam %2’lere iniyor. Hala yüksek ama eğilimde önceki aylara göre büyük bir bozulma yok. Şimdilik %25 enflasyon tahminim ile uyumlu gidiyor.”