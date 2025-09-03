  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ünlü giyim devi Lacoste’tan tarihi adım: 92 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi
Takip Et

Ünlü giyim devi Lacoste’tan tarihi adım: 92 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi

Fransız moda devi Lacoste, köklü tarihinde bir ilke imza attı. 92 yıldır dünyanın dört bir yanında ikonik bir sembol haline gelen timsah logosunu, ilk kez özel bir amaçla değiştirdi. Bu değişiklik, markanın dünyaca ünlü tenisçi ve marka elçisi Novak Djokovic onuruna gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü giyim devi Lacoste’tan tarihi adım: 92 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi
Takip Et

Fransız moda markası Lacoste, 92 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak simgesi haline gelen logosunu değiştirdi. Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki “Timsah” lakabından esinlenerek polo tişörtlerde yer alan yeşil timsah figürü, bugüne kadar markanın en güçlü sembollerinden biri olarak biliniyordu. Ancak bu kez ABD Açık’a özel hazırlanan koleksiyonda farklı bir logo kullanma kararı alındı.

Ünlü giyim devi Lacoste’tan tarihi adım: 92 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi - Resim : 1

Timsah yerine keçi figürü kullanıldı

Lacoste, uzun süredir marka elçisi olan Sırp tenisçi Novak Djokovic için tasarladığı 5 parçalık kapsül koleksiyonda timsah yerine "G.O.A.T." (Greatest of All Time- Tüm Zamanların En İyisi) logosuna yer verdi. Bu özel logoda timsah yerine keçi figürü kullanıldı. Markadan yapılan açıklamada, "Keçi, timsahtan daha sevimli olabilir ancak Djokovic’in azmi, kazanma arzusu ve korttaki mükemmelliğini temsil ediyor" denildi.

Normal şartlarda Lacoste’un marka kuralları timsah logosunun değiştirilmesine izin vermiyor. Ancak Djokovic’in kariyerine ve 24 Grand Slam şampiyonluğu ile elde ettiği rekorlara saygı duruşunda bulunmak için bu özel istisna yapıldı.

Lacoste CEO’su Thierry Guibert'den açıklama geldi

Lacoste CEO’su Thierry Guibert, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Bu süreçte 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Korttaki başarılarının yanı sıra, azmi ve değerleri markanın büyümesine de katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına gelecek mi?Gözler 15 Eylül’deki CHP kurultay davasında: Kemal Kılıçdaroğlu "mutlak butlan" kararı çıkması halinde nasıl bir yol izleyecek?Gündem

 

Aziz Yıldırım kararını duyurdu: Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?Aziz Yıldırım kararını duyurdu: Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?Spor

 

Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi