Ünlü giyim devi Lacoste’tan tarihi adım: 92 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi

Fransız moda markası Lacoste, 92 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak simgesi haline gelen logosunu değiştirdi. Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki “Timsah” lakabından esinlenerek polo tişörtlerde yer alan yeşil timsah figürü, bugüne kadar markanın en güçlü sembollerinden biri olarak biliniyordu. Ancak bu kez ABD Açık’a özel hazırlanan koleksiyonda farklı bir logo kullanma kararı alındı.

Timsah yerine keçi figürü kullanıldı

Lacoste, uzun süredir marka elçisi olan Sırp tenisçi Novak Djokovic için tasarladığı 5 parçalık kapsül koleksiyonda timsah yerine "G.O.A.T." (Greatest of All Time- Tüm Zamanların En İyisi) logosuna yer verdi. Bu özel logoda timsah yerine keçi figürü kullanıldı. Markadan yapılan açıklamada, "Keçi, timsahtan daha sevimli olabilir ancak Djokovic’in azmi, kazanma arzusu ve korttaki mükemmelliğini temsil ediyor" denildi.

Normal şartlarda Lacoste’un marka kuralları timsah logosunun değiştirilmesine izin vermiyor. Ancak Djokovic’in kariyerine ve 24 Grand Slam şampiyonluğu ile elde ettiği rekorlara saygı duruşunda bulunmak için bu özel istisna yapıldı.

Lacoste CEO’su Thierry Guibert'den açıklama geldi

Lacoste CEO’su Thierry Guibert, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Bu süreçte 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Korttaki başarılarının yanı sıra, azmi ve değerleri markanın büyümesine de katkı sağladı" ifadelerini kullandı.