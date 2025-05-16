Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti!
Cepa Alışveriş Merkezi’nin kurucusu ve onursal başkanı İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Celebcioğlu, bugün Ankara’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Cepa Alışveriş Merkezi’nin kurucusu ve onursal başkanı İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ticaret ve yatırım alanlarında uzun yıllar boyunca önemli çalışmalara imza atan Celebcioğlu, başkentte perakende sektörünün gelişimine sağladığı katkılarla hafızalarda yer edindi.
Cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak
Celebcioğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Cebeci Asri Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin cenazeye katılması bekleniyor.
İsmet Celebcioğlu kimdir?
İsmet Celebcioğlu, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olup, özellikle Ankara’da kurduğu CEPA Alışveriş Merkezi ile adını geniş kitlelere duyurmuştur. Celebcioğlu, 2007 yılında hizmete açılan CEPA AVM’nin kurucusu ve onursal başkanıydı.