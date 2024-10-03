Ünlü kahve zinciri gözünü Afrika ve Asya’ya dikti! Yatırım için kahve çiftlikleri alacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks finansal sonuçlarında büyük sarsıntı yaşamıştı. Ancak kahve devi bu kez yeni yatırımlarıyla gündeme geldi.

Kahve çiftlikleri satın alacak

Ünlü kahve zinciri Starbucks inovasyon ağını Guatemala ve Kosta Rika’da yeni çiftlikler ekleyerek genişletiyor ve gelecekte Afrika ve Asya’da da yatırım yapmayı planlıyor. Bu çabalar, kahve çiftçiliğinin verimliliğini, kârlılığını ve iklim direncini artırmayı amaçlıyor.

İklim değişikliği için harekete geçti

Dünya kahve üretiminin yüzde 3’ünü tedarik eden Starbucks, yalnızca Arabica çekirdeklerini kavuruyor. İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, kuraklık ve kahve yaprak pası hastalığı, kahve kalitesini, bulunabilirliğini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit ediyor.

Starbucks, Hacienda Alsacia’da iklim değişikliğinin etkilerine karşı harekete geçiyor. Şirket, yüksek kaliteli kahvenin küresel tedarikini tehdit eden bu soruna çözüm arıyor.

Kahve çeşitlerinde genetik çalışmaları ilerletecek

Kosta Rika ve Guatemala’daki yeni çiftlikler, çeşitli yükseklik ve toprak koşullarında melez kahve çeşitlerini araştıracak ve genetik çalışmalarını ilerletecek. Hacienda Alsacia yakınlarındaki Kosta Rika çiftliği ayrıca işgücü sıkıntısına çözüm olarak mekanizasyon ve drone teknolojisini keşfedecek.

Guatemala’nın Antigua Vadisi’ndeki çiftlik ise küçük ölçekli çiftçiliği taklit ederek, birçok çiftçinin karşılaştığı mevcut zorlukları yansıtacak.

Gözünü Afrika ve Asya’daki çiftliklere dikti

Starbucks, gelecekte Afrika ve Asya’da da çiftlik yatırımları planlıyor. Bu yatırımlar, Kahve Kuşağı’nın kilit bölgelerinde (Latin Amerika, Afrika ve Asya Pasifik) bir kahve inovasyon ağı oluşturacak. Bu ağ, kahve lezzetini etkileyen çeşitli kültürleri, manzaraları ve yetiştirme yöntemlerini inceleyecek.

Çiftçileri destekleyecek

Starbucks Global Kahve Agronomi, AR-GE ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Roberto Vega, “Bu inovasyon çiftlikleri aracılığıyla, sadece kahve verimliliğini ve kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çiftçileri değişen bir dünyada ve zorlu bir iklimde başarılı olmaları için gereken araç ve bilgilerle donatacak çözümler geliştireceğiz.” dedi.

Starbucks, bu çalışmanın küresel olarak kahve çiftçileri adına yürütüldüğünü ve elde edilen bulguların iklim değişikliğinden etkilenen diğer endüstrilere ve mahsullere de uygulanabileceğini vurguladı.