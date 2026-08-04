Ünlü markanın Antep fıstığı ezmesi için toplatma kararı

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Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından açıklanan kararda Florida'da yapılan günlük denetimlerde üç kavanozda Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından alındı.

Salmonella bakterisi küçük çocuklarda, yaşlı veya zayıf kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıflamış diğer kişilerde ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Denetimlerde risk tespit edildi

Yetkililer, geri çağırma kararının yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığını açıkladı. Tüketicilerden söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemeleri, satın aldıkları Walmart mağazalarına iade ederek ücretlerini geri almaları istendi. Açıklamada, şu ana kadar ürünle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediği bilgisi de paylaşıldı.

Geri çağırma 19 eyaleti kapsıyor

Geri çağrılan Antep fıstığı ezmesi, İtalya'nın Assoro kentinde bulunan Gustibus Alimentari tesislerinde üretildi. Ürün, New York merkezli Botticelli Foods tarafından ABD'ye ithal edilerek yalnızca Walmart mağazalarında satışa sunuldu.

Geri çağırmadan etkilenen parti; Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, South Dakota, Tennessee, Washington ve Wyoming eyaletlerine dağıtıldı.

Geri çağırma kararı, yalnızca LB028ACP04 parti numarasına ve 28 Ocak 2027 son tüketim tarihine sahip 190 gramlık cam kavanozları kapsıyor. Diğer üretim partilerinin ise bu uygulamadan etkilenmediği bildirildi.

FDA'dan tüketicilere kritik uyarı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Salmonella bakterisinin özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini duyurdu. Sağlıklı kişilerde ise bakterinin ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilere neden olabileceği belirtildi. Yetkililer, nadir vakalarda Salmonella bakterisinin kana karışarak daha ağır sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.