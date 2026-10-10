Ünlü market zinciri de fona para kaptırmış: KAP'a açıklama yapıldı

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Sermaye piyasalarını sarsan tutuklama ve gözaltıların devam ettiği fon soruşturmasında yeni bir bilgiye daha ulaşıldı.

Fon soruşturması ile birlikte başlayan tasfiye kararları reel sektör temsilcilerini etkililiyor.

Perakende sektörünün öne çıkan markalarından Mopaş Marketçilik , Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirdiği resmi bildirimde, varlıklarının bir bölümünün tasfiye sürecine sokulan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) bulunduğunu duyurdu.

MOPAŞ'ın varlıklarının yüzde 20,4'ü fonda kilitli kaldı

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam finansal varlık tutarı yaklaşık 2,52 milyar Türk lirası düzeyinde yer alıyor.

Söz konusu mali kaynakların yaklaşık yüzde 20,4’lük bölümünün HPH kodlu fonda yatırıma yönlendirildiği kaydedildi. Açıklanan bu oran üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda, fonda kilitlenen kaynağın yaklaşık 514 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleştiği tespit edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen metinde, fonda yer alan ana para ile birikmiş kazançların tahsil edilmesine dönük hukuki ve idari girişimlerin ilgili kurumlar seviyesinde titizlikle izlendiği beyan edildi. Tasfiye ve geri ödeme adımlarının ilgili yasal düzenlemeler ile resmi prosedürler dahilinde sürdürüldüğü bildirildi.

Firma ayrıca, mevcut mali imkanlarının, sağlam özkaynak yapısının ve operasyonel nakit sağlama yeteneğinin ticari işleyişini sürdürmeye imkan tanıdığını belirtti.