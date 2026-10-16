Ünlü stratejistten gümüş uyarısı: Daha sert düşebilir

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Yılın başında rekor seviyelere ulaşan gümüş fiyatlarında düşüş baskısı sürerken, piyasanın geleceğine ilişkin karamsar bir değerlendirme geldi.

Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, gümüşün tarihi yükselişin ardından uzun süreli bir düzeltme dönemine girebileceği uyarısında bulundu.

Kitco News'in aktardığı değerlendirmelere göre McGlone, ons gümüşün önümüzdeki yıllarda 50 ile 84 dolar arasında hareket edebileceğini ve geçmişte ulaştığı zirveleri yeniden görmesinin uzun zaman alabileceğini öngördü.

Gümüşte 50 dolar kritik destek

McGlone, 2026 yılında gümüş fiyatlarında yaşanan sert hareketleri 1979-1980 dönemindeki tarihi yükselişle karşılaştırdı.

Gümüşün o dönemde yaklaşık 50 dolara kadar yükseldiğini ve bu seviyeyi yeniden aşmasının onlarca yıl sürdüğünü hatırlatan stratejist, benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

McGlone'a göre ons gümüşte ilk güçlü destek 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak fiyatların bu noktada tutunamaması halinde düşüşün daha da derinleşmesi ihtimali var.

Stratejist, gümüşün 10 yıllık fiyat ortalamasına karşılık gelen yaklaşık 31 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

Fiyat oynaklığı 1980'den bu yana en yüksek seviyede

Gümüş piyasasındaki sert fiyat hareketleri de McGlone'un değerlendirmesinde öne çıktı.

Stratejistin analizine göre gümüşün 260 günlük fiyat oynaklığı, ABD'nin S&P 500 endeksindeki oynaklığın 5,1 katına ulaştı.

Bu oran, gümüşün tarihi bir çöküş yaşadığı 1980 yılından bu yana kaydedilen en yüksek göreli seviyeye işaret ediyor.

Geçmişteki yükseliş ve düşüş döngülerini hatırlatan McGlone, 1980 yılındaki zirvenin ardından gümüş fiyatlarının 1993'te 3,60 dolara kadar gerilediğini belirtti.

Benzer şekilde 2011 yılındaki yükselişin ardından da gümüşün 2020'de 11,60 dolara kadar düştüğüne dikkat çekti.

84 dolar kritik seviye

McGlone, gümüş fiyatlarında görünümün yeniden olumluya dönmesi için 84 dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade etti.

Stratejiste göre ons gümüşün yalnızca bu seviyeyi aşması yeterli olmayacak. Yükseliş eğiliminin güçlenmesi için fiyatların 84 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekecek.

Bu koşul gerçekleşmediği sürece gümüş fiyatlarının uzun süre baskı altında kalabileceği öngörülüyor.

Altın için de düşüş tahmini

McGlone'un olumsuz beklentileri yalnızca gümüşle sınırlı kalmadı.

ABD'nin beş yıllık tahvil getirilerinin son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten stratejist, değerli metalde de geri çekilme beklediğini açıkladı.

McGlone, ons altın fiyatının 4 bin doların altına gerileyebileceğini öngördü.