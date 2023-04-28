Unutulan hesaplara ilişkin başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Bankalarda uzun süre işlem görmeyen mevduat ve diğer haklara yönelik olarak, hak sahibi ve mirasçılarının son başvuru tarihi, deprem nedeniyle 3 ay uzatıldı.

Bankalarda 2022 sonu itibariyle uzun süre işlem görmediği için zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların sahipleri ve mirasçıları, 15 Eylül 2023 tarihine kadar başvurarak bankalardan bu tutarları alabilecekler.

Önceki süre 15 Haziran 2023 olarak belirlenmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazetesinde yayımlanan kararında, uzatma kararının deprem felaketi nedeniyle alındığı kaydedildi.