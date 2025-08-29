  1. Ekonomim
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi’nde, bir zamanlar ünü ilçe sınırlarını aşan ‘Çavuşlar Kavunu’, bir üreticinin dedesinden kalan ata tohumlarıyla yeniden hayat buldu. 65 yaşındaki Halil Baykal, 30 kökten yetiştirdiği kavunları kışlık olarak hasat ederek dostlarına armağan etti.

Unutulmaya yüz tutmuş ‘Çavuşlar Kavunu’ toprakla buluştu
Bir zamanların aranan lezzeti olan Çavuşlar Kavunu atalık tohumla yeniden yetiştirildi. Sarıgöl’ün Çavuşlar Mahallesinde çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Halil Baykal, dedesinden kalan 30 kök ata tohumundan Çavuşlar Kavununu yeniden canlandırdı.

"Her yıl ata tohumundan kendi kavunlarımı yetiştiriyorum"

Halil Baykal, kavunun geçmişte mahallede çok ünlü olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde çok ünlüydü. Koyu yeşil oluşu, tatlılığı ve kışın uzun süre askıda dayanabilmesi ile biliniyordu. Zamanla kavun tarlaları üzüm bağlarına dönüştü ve kavunlar kayboldu. Ben her yıl ata tohumundan kendi kavunlarımı yetiştiriyorum. Kışlık olarak ayırdıktan sonra eş ve dostlarıma da veriyorum. Gerçekten eski tadı ve lezzeti korunuyor, ata tohumumu yaşatıyorum." dedi.

"Bu kavun türü 150 yıldan beri mahallemizde yetişiyor"

Çavuşlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet İğdeli ise kavunun dedelerden miras olduğunu vurguladı. İğdeli, "Bu kavun türü 150 yıldan beri mahallemizde yetişiyor. Eskiden kavunlar traktör kasalarıyla satılırdı. Başka yerlerde yetiştirildi ama bizim toprağımız ve havamızın verdiği lezzet ve verim hiçbir zaman aynı olmadı." ifadelerini kullandı.

