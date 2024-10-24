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UPS üçüncü çeyrekte kârını artırdı

UPS, toparlanan hacimlerin geliri artırması ve maliyet kesintileriyle etkisiyle üçüncü çeyrek kârını artırdı.

Haber Merkezi
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UPS üçüncü çeyrekte kârını artırdı
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UPS, tatil sezonu öncesinde toparlanan hacimlerin geliri artırması ve maliyet kesintilerinin etkisiyle üçüncü çeyrek kârında artış sağladı. Üçüncü çeyrekte net kar 1,54 milyar dolar, hisse başına 1,80 dolar oldu.

UPS, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına karını geçen yılın aynı dönemindeki 1,57 dolardan 1,76 dolara yükseltti. Analistler 1,65 dolar kar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte gelirler ise 22,26 milyar dolar olan beklentkilere paralel olarak 22,25 milyar dolar oldu.

UPS mali yılının tamamında 91,1 milyar dolar gelir bekliyor.

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