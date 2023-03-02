Ural petrolünün Türkiye'ye arzı arttı

Reuters'ın verilere ve sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya'nın gösterge niteliğindeki Ural ham petrolünün Türkiye'ye arzı, Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR'a ait STAR rafinerisinin alımlara yeniden başlamasının ardından Şubat ayında dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya'nın deniz yoluyla nakledilen petrol arzı, Avrupa Birliği'nin ambargosuna tabi ve fiyat, Moskova'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Batı tarafından varil başına 60 dolar ile sınırlandı.

Refinitiv Eikon gemi takip verilerine göre, Ocak ayında 620 bin ton ve Aralık ayında 370 bin ton Ural ham petrolü Türkiye limanlarına sevk edilirken Şubat ayında bu miktar 860 bin ton oldu.

Verilere ve endüstri kaynaklarına göre, günlük 200 bin varil kapasiteli STAR rafinerisine Rus petrol arzı bir aylık aradan sonra Ocak ayı sonunda yeniden başladı ve Ocak ayında 100 bin tona ve Şubat ayında en az 300 bin tona ulaştı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan sektör yetkilileri, Urallar'ın Türkiye'ye olan ham petrol arzındaki artışın muhtemelen Rus petrolünün fiyatını destekleyerek, halihazırda Rusya'dan rekor düzeyde petrol ithalatı yapan Hindistan ve Çin'i, Rusya'nın petrol hacimleri için Türkiye ile rekabete sokmasına neden olacağını söyledi.