Uraloğlu: Demir yolu ağını 2028'de 17 bin 500 kilometreye çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kara yollarında son 23 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı demir yolu yaptıklarını, vatandaşı yüksek hızlı demir yolu ağlarıyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, gelecek aylarda 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setini raylarda deneyeceklerinin altını çizerek, "İnşallah 2028 yılında, 14 bin kilometre olan ağımızı 17 bin 500 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız. 2053'te 48 saatte hızlı trenlerle tüm Türkiye'yi dolaşma imkanına sahip olacağız. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedefleri biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Bugün 130 ülkede 355 noktaya uçabilen dünyada lider ülkelerden biriyiz"

Muhalefetin yapılmasını eleştirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen sene 40 milyon yolcunun seyahat ettiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye geneli 231 milyondur. Bu sene 240 milyonlara yaklaşacağız. Sabiha Gökçen'de 44-45 milyon, İstanbul Havalimanı'nda 84-85 milyonu yakalamış olacağız. Eskiden 60 ülkeye uçabiliyorduk, bugün 130 ülkede 355 noktaya uçabilen dünyada lider ülkelerden biriyiz. 600'ün üzerinde uçağımız var. Nerede hangi yabancı muhatabımla karşılaşsam, 'Türk Hava Yolları bizim şu başkentimize, şu kentimize de uçsun' teklifleri geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Bakan Uraloğlu, haberleşmede yaşanan gelişmelere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Telekom'un imtiyaz hakkını yürüttük. 5G ihalesini yaptık. Biz artık, 'İnternette sıkıntımız var, mobilde sıkıntı var' eleştirilerini birkaç yıl içerisinde tamamen bitireceğiz. Yerli ve milli olan 6A uydumuzla sadece uzayda gözetlemiyoruz, Türk mühendislerinin yaptığı uyduyu oraya gönderdik. Aşağı yukarı 300 milyon dolarlık bir iş ama parasından ziyade 'Biz yaptık' diyebildik çok şükür. Türkiye'nin bu anlamda küresel konjonktürde çok iyi bir seviyeye geldiğini söylemek isterim."

Asıl meselenin gönüllere dokunmak olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir Karadeniz'in evladı olan, Kasımpaşa'da yetişmiş bir liderin kılcal damarlarıyla kalbe ulaşmasıyla geldik. Biz böyle iktidar olduk. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye hizmet edeceğine İstanbul'daki icraatlarından inandı ve bu noktaya geldik. Çok şey yaptı ama en önemlisi Cumhurbaşkanımız orada gönüllere girdi. Biz de inşallah hep beraber gönüllere gireceğiz. Cumhurbaşkanımız artık dünya lideri, biz bunu görüyoruz." dedi.

"Biz kavga değil, hizmet odaklı olduk"

Bakan Uraloğlu, ideolojiyi değil, insanı merkeze koyan bir anlayışa sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz kavga değil, hizmet odaklı olduk. Rant değil proje odaklı, laf değil icraat odaklı olduk. Maalesef ülkede muhalefet yapma odaklı olanlar ise bunun tam tersini yaptı. Yürütülen bazı adli soruşturmalar var. Biz hiçbir yerinde yokuz bunun. Şikayet eden kendileri, itirafçı olan kendileri, iç kavga eden kendileri ama biz de elbette takip ediyoruz, adli makamlar elbette takip ediyor."

Uraloğlu, konunun Bakanlığını ilgilendiren tarafına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'un kişisel verileriyle ilgili soruşturmanın bir parçası var, ondan bahsedeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 4,7 milyon kullanıcının bütün kişisel verileri var. İletişim bilgilerinden TC kimlik numarasına, email adresine, ev adresine, iş adresine bütün bilgileri var. Aynı zamanda konum bilgisini de paylaştığı için bütün hayatını nerede geçirdiğinin bilgileri var. Sizin özelinizde ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır. Bunun en masum mazereti, 'Seçimlere yönelik insanlara ulaşma' mazeretidir. Bu en masum olanıdır, bunu da yaptılar zaten. 'Abdulkadir Uraloğlu kimdir?' 'AK Partilidir.' 'Onun önüne biz nerede hangi reklamları çıkarırsak onu etkiler de kendimize oy verdiririz? Bu en masum olanıdır. İstihbari bilgiler dahil hepsi yurt dışına çıkarılmıştır maalesef. İlk göreve gelindiği anda yapılmıştır maalesef. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeyi teslim edecektik? Etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz bu ülkeye hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz."

Gayret ve inançla yollarına devam edeceklerini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almadan 2029'u konuşmanın çok da anlamı yok. 2027 mi olur, 2028 mi olur ama seçimi biz Allah'ın izniyle alacağız. Bu ülkeye bütün ekiplerimizle, dava arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ardından Akçaabat ilçesindeki Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi’nde Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.