Balonla uçuşta tüm zamanların en yüksek rakamı bekleniyor

ANKARA/EKONOMİ

Ocak-Eylül dönemine ilişkin sıcak hava balon yolcu ve uçuş istatistiklerine yönelik açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu dönemde 700 bin kişinin balonla seyahat ettiğini belirtti ve 2022’de ulaşılan 750 bin yolcu sayısının geride bırakılarak tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini aktardı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yolcu sayısı ve uçulan gün yönüyle dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonu yürüten ülke olduğunun altını çizerken, bu alanda işletmeci sayısının 70 olduğu bilgisini verdi.

Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyen Uraloğlu, bunların 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet verdiğini bildirdi.

Uçuşların yüzde 80’inden fazlasının Kapadokya’da yapıldığını aktaran Abdülkadir Uraloğlu,

“Kapadokya, iklim ve rüzgâr yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkân tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya’da sadece bir günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor” şeklinde konuştu.