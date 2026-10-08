Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi 4-5 yılda tamamlanabilir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ndeki özel oturumda Türkiye'nin ulaşım yatırımları, stratejik koridor projeleri ve ulaştırma alanındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, altyapı yatırımlarının dünyanın en pahalı yatırımları olduğunu, bunların verimli kullanılması için yapay zeka destekli akıllı sistemlerle desteklendiğini belirtti.

Kalkınma Yolu'nda inşaat bu yıl başlayabilir

Kalkınma Yolu koridorunun bugün tamamlanmış olması durumunda Hürmüz Boğazı krizinin bugünkü kadar şiddetli gündeme gelmeyeceğini ifade eden Uraloğlu, Basra Körfezi'nden başlayıp Irak'ı 1.200 kilometre yolla aşarak Ovaköy'den Türkiye'ye girecek olan projenin, Türkiye'de de 1.100 kilometre yol kat edeceğini vurguladı.

Irak Başbakanı ile yapılan anlaşmaya göre hat ve ulaştırma yapılarını Türk müteahhitlerin petrol karşılığında inşa edeceğini aktaran Uraloğlu, Irak Parlamentosundan geçmesi gereken kanunun ardından muhtemelen bu yıl içinde inşaata başlanacağını ve sürecin doğru yönetilmesi halinde projenin 4-5 yıl içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Orta Koridor'un en hızlı koridor olduğunu belirten Uraloğlu, hattın iyileştirilmesiyle Çin'den Avrupa'ya trenin ulaşım süresinin 18 günden 14 güne inebileceğini ve demiryolu koridorlarının emisyonların en hızlı azaltılabileceği sektör olduğunu dile getirdi.

GSYH'nin 1,7 trilyon dolar seviyesine geldiğini, bunun yaklaşık beşte biri kadar olan 355 milyar doların son 24 yılda ulaştırma ve altyapıya yatırıldığını belirten Uraloğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu tamamlandıktan sonra çevresine 12 adet organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu ve ulaştırma alanında bir milyon kişiye istihdam oluşturulduğunu bildirdi.

İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hedefi

İstanbul'da 1.000 kilometre demiryolu ihtiyacı olduğunu, 600 kilometre daha metro yapılarak trafik sorununun çözülebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Ümraniye'de 10 kilometrelik bir hat inşa ettiklerini, buradan Beykoz'a giden 19 kilometrelik bir hattın inşasını da üstlendiklerini ifade etti.

Marmaray'ın günde 300 seferle 600-700 bin kişiyi taşıdığını ve günde 4 yük treni geçirebildiğini ekleyen Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demiryolu geçişi projesine gelecek yıl başlanacağını belirtti.