  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı açıklaması: Yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız
Takip Et

Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı açıklaması: Yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı açıklaması: Yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız
Takip Et

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur?Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur?Ekonomi
Örtük oynaklık nedir? Örtük oynaklık ile gerçekleşen oynaklık arasındaki fark!Örtük oynaklık nedir? Örtük oynaklık ile gerçekleşen oynaklık arasındaki fark!Ekonomi

 

Ekonomi
Salihli’de üzüm üreticilerine ‘Salkım güvesi’ uyarısı yapıldı
Salihli’de üzüm üreticilerine ‘Salkım güvesi’ uyarısı yapıldı
Hicri Ercili, denizcilik sektöründe ilklere imza attı
Hicri Ercili, denizcilik sektöründe ilklere imza attı
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da denetimlerine devam etti
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da denetimlerine devam etti
Mahfi Eğilmez: Enflasyonun bedeli ağır olur
"Enflasyonun bedeli ağır olur"
Haziran ayına merkez bankaları damgasını vuracak!
Haziran ayına merkez bankaları damgasını vuracak!
KDK'dan emekli maaşı kararı: EYT'den yararlanamayan kişiye aylık bağlandı
EYT'den yararlanamayan kişiye aylık bağlandı