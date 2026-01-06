Üretici biberden domates ve kavuna yöneldi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Biberden para kazanamayan üreticinin domates ve kavun dikimine yöneldiğini ifade eden Kökçe, EKONOMİ'ye yaptığı açıklamada, ‘’Biber üreticisi para kazanamayınca domates, kavun ve salatalık ekimine ağırlık vermeye başladı. Domates ve kavun ekimi 5 bin dönüm, salatalık dikimi de bin dönüm artacak’’ dedi.

Üretici maliyetlerinin arttığını vurgulayan Kökçe, üretici fiyatların 22 TL civarında olduğunu, bunun da maliyetlerin altında seyrettiğini kaydetti. Yeni sezonda ihracatın bir an önce açılmasını beklediklerini anlatan Kökçe, şöyle devam etti:

‘’Bölgede su kıtlığı yaşanıyor. Kapalı devre sulama sistemine geçilmesiyle birlikte hiç yağmur yağmasa da barajlardaki su 3 yıl yeter. Üretici ihracatın açılmasını bekliyor.’’