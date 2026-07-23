Üreticiden Tarım Bakanlığı'na taban fiyat çağrısı: 300 liranın altında olmasın

VEYSEL AĞDAR

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; ziraat odaları, üniversite temsilcileri, ticaret borsaları ve sektör paydaşlarının yer aldığı Rekolte Tespit Komisyonu, sahil kesiminden yüksek rakımlı bölgelere kadar uzanan 400 farklı bahçede inceleme yaptı.

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre, bu sezon üretimin geçen yıla göre yaklaşık üç kat artması bekleniyor.

Geçen sezon nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle Ordu'da fındık üretimi ciddi oranda gerilemiş ve 2025-2026 sezonunda rekolte 64 bin 150 ton olarak gerçekleşmişti.

Resmi rekolte tahmininin açıklanmasının ardından gözler şimdi diğer Karadeniz illerinden gelecek rekolte verilerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklayacağı taban alım fiyatına çevrildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak taban fiyatın hasat başlamadan önce açıklanmasını istedi. Üreticinin artan maliyetler karşısında korunması gerektiğini vurgulayan Akça, taban fiyatın 300 liranın altında olmaması gerektiğini ifade etti.

Tarım Bakanlı’nın verilerine göre geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle Türkiye genelinde son yılların en düşük 453 bin ton fındık rekoltesi elde edilmişti. Bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonunda kabuklu fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için kilogram başına 200 TL, Levant kalite için 195 TL, Sivri kalite için ise 190 TL olarak açıklamıştı.

Geçen sezon serbest piyasada zaman zaman 380 TL seviyesine kadar yükselen fındık fiyatları ise bugün 170-190 TL bandında işlem görüyor.

Maliyet ve enflasyon göz önüne alınmalı, en az 300 lira olmalı

Ordu için açıklanan 195 bin 351 tonluk rekoltenin tahmini olduğunu belirten Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da, gerçek üretim miktarının hasat tamamlandıktan sonra netleşeceğini söyledi.

İklim koşulları ile hastalık ve zararlıların üretimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Sarıkahraman, "Bu yıl gerçek rekolteyi patoz çalıştığında göreceğiz. Çünkü bahçelerde külleme hastalığı ve kahverengi kokarca nedeniyle ciddi kayıplar yaşanıyor. Üreticilerimize hâlâ bu sorunlarla nasıl mücadele edeceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle açıklanan tahmini rekoltenin bir miktar altında bir üretim gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.

Fındıkta taban fiyat beklentisini de değerlendiren Sarıkahraman, üretim maliyetlerinin kilogram başına 230-235 lira seviyesine ulaştığını belirterek, bu maliyetin üzerine üreticiyi koruyacak bir refah payının eklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Üretim maliyetleri ortada. Bunun üzerine mutlaka üreticiyi rahatlatacak bir refah payı eklenmeli. Bu nedenle açıklanacak taban fiyatın 300 liranın üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Karadeniz'de özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon'un fındık üretimi açısından stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Sarıkahraman, bu illerdeki üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu üç ilde üreticinin temel geçim kaynağı fındık. Alternatif ürün şansı yok denecek kadar az. Bu nedenle Bakanlığın üreticiyi koruyan ve destekleyen bir politika izlemesi büyük önem taşıyor" dedi.

"Üretici TMO'dan tatmin edici bir fiyat bekliyor"

Karadeniz'de fındık hasadına sayılı günler kala açıklanan resmi rekolte tahminlerinin, sahada yapılan kapsamlı çalışmaların sonucu olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, "Fındık bölgemizin en önemli değeridir. Sadece üreticiyi değil, bölge ekonomisini ve tüm halkı ilgilendiren milli bir üründür. Temennimiz bereketli ve üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir sezon yaşanmasıdır" dedi.

Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından üreticinin zor bir sezon geçirdiğini hatırlatan, buna rağmen serbest piyasada oluşan fiyat hareketlerinin üreticiyi memnun etmediğini söyleyen Arslan, gözlerin şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı alım fiyatına çevrildiğini belirterek, "İşçi ücretleri, gübre, ilaç ve diğer üretim girdileri geçen yıla göre ciddi oranda arttı. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabileceği, maliyetleri karşılayan ve üretimi sürdürülebilir kılan bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Fiyat konusunda net bir rakam telaffuz etmek istemediğini ancak sahadaki beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan ve "Bugün üreticiler arasında konuşulan beklenti 300 liranın üzerinde bir fiyat. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz. Ancak fındık ülkemiz ve bölgemiz için stratejik bir üründür. Hak ettiği değeri bulması gerekiyor" diyen Arslan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat dönemi öncesinde alım fiyatını açıklayacağını ve hazırlıklarını tamamladığını belirterek, üreticilerin bu yıl da TMO'dan piyasayı dengeleyecek ve üreticiyi koruyacak bir politika beklediğini sözlerine ekledi.