Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Çay üreticisine zam yapıldı. 2024’te 19 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2025 yılında yüzde 33,89 artışla 25,44 TL’ye yükseldi.

2024'te rekolte 1 milyon 430 bin ton oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Çaykur 783 bin ton yaş çay aldı

Çaykur'un geçen yıl 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay aldığını ve bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

2025 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı

2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelinin, 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.