  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
Takip Et

Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

2025 yaş çay alım fiyatı belli oldu. Geçen yıl 19 TL olan kilogram başına fiyat, bu yıl 25,44 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
Takip Et

Çay üreticisine zam yapıldı. 2024’te 19 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2025 yılında yüzde 33,89 artışla 25,44 TL’ye yükseldi.

2024'te rekolte 1 milyon 430 bin ton oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Çaykur 783 bin ton yaş çay aldı

Çaykur'un geçen yıl 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay aldığını ve bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

2025 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı

2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelinin, 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladıMaliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladıEkonomi
Türk yapımı iki kişilik elektrikli uçan araba 2026’da trafiğe çıkacakTürk yapımı iki kişilik elektrikli uçan araba 2026’da trafiğe çıkacakTeknoloji
Ekonomi
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon TL ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon TL ceza kesildi
Ticarette yeni dönem: Avrupa'ya Bursa damgası
Ticarette yeni dönem: Avrupa'ya Bursa damgası