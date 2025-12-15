“Üretim maliyetleri artıyor pamukta destek gerekiyor”

AYDIN / EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. Konsey üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın başta olmak üzere Türkiye’nin stratejik tarım ürünlerinden pamukta yaşanan sorunları, bölgeyi tehdit eden kuraklık krizini ve buna bağlı olarak sulamada ortaya çıkan sıkıntıları gündeme taşıdı.

Pamukta ciddi gelir kaybı ve kritik prim ihtiyacı

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamukta uygulanan yeni destekleme modelinde fiyatın bin 98 TL seviyesinde sabit tutulmasının üretici açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Borsaların ve ziraat odalarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirdiği maliyet analizlerine göre pamuğun kilogram maliyetinin 35,63 TL seviyesinde olduğunu, buna karşın üreticinin pamuğu ortalama 26 TL’ye satabildiğini belirten Çondur, bu tablo karşısında üreticinin ayakta kalabilmesi için en az 9,63 TL prim desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Çondur, destekleme mekanizmasında gerekli iyileştirmeler yapılmaması durumunda, 2007–2008 döneminde yaşanan üretimden çekilme sürecinin yeniden yaşanabileceğini ve üreticinin pamuk ekiminden vazgeçebileceğini söyledi. Bu durumun yalnızca tarım sektörü açısından değil, tekstil ve yağ sanayi başta olmak üzere pek çok sektörü doğrudan etkileyeceğini belirterek pamuk üretiminin stratejik önemine dikkat çekti.

■ Üretici pamuktan vazgeçebilir

Çondur, Aydın’ın son dört yılın üçünde ağır meteorolojik kuraklık yaşadığını belirterek bölgedeki tarımsal üretimin her geçen gün daha büyük risk altına girdiğini aktardı. Aydın’ın geniş baraj kapasitesine sahip olmasına rağmen, yağışlardaki ciddi azalmanın barajları dolduramamakta olduğunu ve üreticinin su temininde güçlük yaşadığını vurguladı. Bu nedenle bölgenin su yönetimi konusunun artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.