Üretim üssü İkitelli OSB ihracat yetkinliğini artıracak

BARIŞ SEDEF

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, yeni dönem hedefleri hakkında EKONOMİ’ye açıklamalarda bulundu. İhracatçıyı odak noktasına alan yeni projelere odaklandıklarını kaydeden Mutlu, “Bölgemizde ihracat yaptığının bilincinde olmayan firmalarımız var. Hedefimiz farkındalık çalışmaları yaparak bu bilinç düzeyini yukarı çıkarmak. Bizim olmazsa olmazımız ihracat, bu alandaki etkinliğimizi artırmamız lazım” ifadelerini kullandı. Avrupa ve Orta Doğu pazarı için Türkiye’nin coğrafi yakınlık ve kaliteli ürünler konusunda öne çıktığını kaydeden Mutlu, kurun baskılanması ve artan maliyetler nedeniyle ihracatçıların zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İkitelli OSB olarak sanayi envanterinin çıkarılması konusunda çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Mutlu, “OSB’nin istihdam profili, kaç firmanın faaliyet gösterdiği ve kimlerin ne işle meşgul olduğu gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız” dedi.

Personel sorununun yerinde çözülmesi hedefleniyor

Elde edilen veriler doğrultusunda sanayicilerin ihracat reflekslerini geliştirecek adımları önceleyeceklerini dile getiren Mutlu, “Firmaların sektörel dağılımlarına göre o sektörle ilgili teşvikleri ele alacağız ve firmalara bu yönde bilgilendirmelerde bulunacağız” diye konuştu. OSB bünyesinde dijital ihracat bölümünü kurma yolunda adımlar attıklarına işaret eden Mutlu, envanter çalışması bittikten sonra firma odaklı olarak ihracatta hedef pazar araştırmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Bölgede personel temini ve istihdam konusunda büyük zorluklar yaşadıklarının altını çizen Mutlu, “OSB’mize mesleki eğitim merkezi kurma konusunda adımlarımız var. Hedefimiz sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununa yerinde çözüm sunma” açıklamalarında bulundu. Yanı sıra sanayicilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla teknoloji geliştirme merkezi kuracaklarını ifade eden Mutlu, “Girişimcilerimizin ve sanayicilerimiz teknoloji geliştirme merkezi sayesinde devlet destekleri ve teşviklerinden faydalanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında kapasite artış çalışmaları var

Yenilenebilir enerji konusunda juga çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mutlu, 900 megvatlık bir gücü devreye aldıklarını söyledi. Depolama sistemleri ve rüzgar santrallerine yönelik yatırımlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını dikkat çeken Mutlu, “RES’ler konusunda da fizibilite çalışmalarımız var” diye konuştu. İkitelli OSB’nin şehrin içinde kaldığının altını çizen Mutlu, sanayicilerden gelen kapasite artırımı talebine göre bazı projeler konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.