“Üretim üssü Konya’da dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz”

KONYA QNB Finansbank, “Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları” kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerindeki reel sektör temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. Dijitalleşme, finansman ihtiyacı ve yeşil dönüşüm gibi konuların ticaret ve ekonominin temel dinamikleri üzerindeki etkilerinin ele alındığı Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları’nın bir yenisi daha EKONOMİ gazetesi ve Bloomberg HT işbirliğiyle Konya’da düzenlendi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Memiş Kütükcü ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ile birlikte kentte faaliyet gösteren reel sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlikte özellikle ticaretin dijitalleşmesi mercek altında alındı. Kentte faaliyet gösteren KOBİ’ler ve diğer işletmelerin beklentileri ve gelecek projeksiyonlarının konuşulduğu etkinlikte ayrıca QNB Finansbank’ın dijital ticaret ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmaları, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile birlikte paylaşıldı.

“Teknolojik gelişmeler ticarette değişim getirdi”

Toplantıda konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 21’inci yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerin üretim ve ticaret anlayışında büyük değişimleri beraberinde getirdiğini dile getirerek, “Artık dikkate almamız gereken bir konu daha var, adı yapay zekâ. Yapay zekânın sektörlerimize, iş yapış süreçlerine olan etkilerini ve işletmelerimize ne gibi sonuçlar doğuracağını şimdiden çalışıp, araştırıp öğrenmemiz gerekiyor” dedi. Öztürk, şunları söyledi: “Gelecek yıllarda dijitalleşmeye, yapay zekâ uygulamalarına ayak uyduramayan firmaların faaliyetlerine devam etmesi çok zor. Firmalarımız için dijitalleşme ve yapay zekâ konusunda etkinlikler düzenliyoruz, yeni politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle QNB Finansbank’a Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları kapsamında bugün bizler ile bir araya geldikleri için teşekkür ediyorum. Konya, 2023 yılını 3,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile tamamladı. 2024 yılına da güzel bir ihracat artışı ile başladık. Konya olarak 20 yıl önce Türkiye’nin toplam ihracatından binde üç gibi bir pay alıyorduk ama bugün ülkemizin toplam ihracatı içerisinde Konya’nın payı yüzde 1,5’inüstüne çıkmaya başladı. Gelecek yıllarda bu payı yüzde 2-3’ün üzerine çıkaracağımıza inanıyoruz. Bütün ekonomik parametrelerde Türkiye’yi yukarıya taşıyan bir şehir haline geldik. Türkiye’nin daha fazla büyümesini istiyorsak başta Konya olmak üzere Orta Anadolu şehirlerinin önemsenmesi gerektiğine inanıyorum. Sanayi yatırımlarının bu bölgelere doğru kaydırılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Akıllı, bulut teknolojileri küresel rekabeti belirliyor”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, “Bugün sanayi ve ticarette dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Şirketlerimizde işletme süreçleri, pazarlama, muhasebe uygulamaları ve insan kaynağı yönetimi gibi alanlarda dijital teknolojileri kullanıyoruz. Akıllı sensörler, bulut teknolojileri ve yapay zekâ ise üretim hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Bu teknolojiler küresel rekabette belirleyici bir rol oynamaya başladı. Fiyata dayalı rekabet dönemi kapandı. Nitelikli üretim, nitelikli ihracat ve nitelikli insan kaynağının önem kazandığı bir döneme giriyoruz” diye konuştu. Büyükeğen, şöyle devam etti. “Açıkça ifade etmem gerekirse sanayi işletmelerinin devletimizin desteği olmadan bu dönüşüm süreçlerini tam olarak başarabilmesi imkânsız. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü kapsayan ikiz dönüşüm süreçleri için daha fazla destek bekliyoruz. Öte yandan yeni nesil destekler için de reformlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki 4-5 yıl, yeni reformlar hayata geçirmek için önemli fırsatlar barındırmaktadır. Sanayi sektörünün beklentileri 20 yıl öncekinden artık çok daha farklı. Bugün Konya’nın ve Türk sanayisinin en önemli sorunu nitelikli insan kaynağı. Sanayi alanındaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekte zorlanıyoruz ve yetenek açığı giderek büyüyor. Gençlerimizi meslek liselerine daha fazla yönlendirecek ve üretim süreçlerine kazandıracak mesleki eğitim reformunu hayata geçirilmesi gerekiyor. Mesleki eğitim konusunda yapılacak reform, insan kaynağının gelişimi konusunda içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük reformu olacaktır. Ayrıca 20 yıl önce hiç gündemimizde olmayan yeşil dönüşüm gelecek yıllarda iş yapış süreçlerimizi fazlasıyla etkileyecek. Karbon ayak izimizi düşüremezsek, Avrupa Birliği ile olan ticaretimizin sekteye uğrayacağı veya ticari işletmelerimizin yüksek oranda vergilere maruz kalabileceği bir dönem içerisindeyiz. Yeşil dönüşüme uymak zorundayız. Bu çalışmaların yanı sıra KOBİ’lerimizin dijitalleşme kaslarını daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var.”

Kütükcü: 800 kilometrelik fiber optik altyapı oluşturduk

Konya’daki organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimini değerlendiren Memiş Kütükcü, “Konya Türkiye’nin tahıl ambarı ve halen bu unvanını korumakta. Ancak 1970’lerden itibaren Konya’da bir sanayileşme süreci başladı ve bu süreç Türkiye ortalamasının üzerinde bir ivmeyle sürdürdü. Somut verilerle baktığımızda 33 yıl gibi kısa bir süreçte büyüyen bir sanayiden bahsediyoruz. Bugün baktığımızda Konya sadece tahıl ambarı değil, net bir şekilde sanayi şehridir. Dahası Anadolu’nun en kaliteli ve en gelişmiş üretim üssüdür. Dijitalleşme alanında Konya Organize Sanayi Bölgemizin ihracat verilerine baktığımızda düşük üretimden çıktığını görüyoruz. Ayrıca çok geniş bir üretim yelpazesi ile üretime katkı sağladığını görüyoruz. Konya’da hemen hemen her sektörde iddialı firmalarla üretim yapıldığını görüyoruz. Dijitalleşme konusunda KOS olarak çok önemli adımlar atıyoruz. 800 kilometrelik Türkiye’nin en gelişmiş fiber optik altyapısını oluşturarak, en önemli yatırımımızı yaptık” şeklinde konuştu.

Dijital Köprü 300 bin kullanıcıya ulaştı

Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları’nın 12’incisini Konya’da düzenlendiğini belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “QNB Finansbank olarak bankacılık faaliyetlerinin ihtiyaçları karşılama işi olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaçları karşılamanın en iyi yöntemi, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor. Bunun için de müşterilerinizi dinlemek, gerçekten nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etmek gerekiyor. Dijital Köprü fikri de yıllar önce müşterilerimizi dinlediğimiz Anadolu Buluşmaları etkinliğinden çıktı. O dönemin ihtiyacının dijitalleşme olduğunu ancak dijitalleşmenin ne olduğu ve nereden başlamak gerektiği konusunda müşterilerimizin kafasında sorular olduğuna tanık olduk. Bu doğrultuda Dijital Köprü’yü kurduk” dedi.

“Rekabet avantajı yeşil dönüşümden geçiyor”

Tan, sözlerine şöyle devam etti: “QNB Finansbank Dijital Köprü bugün 300 bin kullanıcısı ile Türkiye’nin en büyük KOBİ platformu konumunda yer alıyor. Müşterilerimiz bugün bankacılık işlemlerinin yanı sıra gerek e-dönüşüm gerekse dijitalleşme ile ilgili bütün işlemlerinde Dijital Köprü’yü kullanabiliyor. QNB Finansbank Dijital Köprü’yü kullanarak insan kaynakları, ön muhasebe, uluslararası lojistik, e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-müstahsil makbuzu ve e-arşiv dahil işletmeniz için gerekli olan birçok iş ve süreci, dijital dünyaya taşıyarak kolaylaştırabilirsiniz. Geçtiğimiz yılın sonunda dijitalleşmeyi hızlandırmak için başlattığımız kampanya kapsamında QNB Finansbank’ın aktif KOBİ müşterisi olduğunuz sürece Dijital Köprü bünyesindeki e-dönüşüm programlarını ömür boyu ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.”

Sürdürülebilirlik konusunun gelecek 10 yılın en önemli gündemlerinden biri olacağını ifade eden Ömür Tan, “Geride bıraktığımız 10 yılda dijitalleşme konusunda yarattığımız çözümlere benzer şekilde sürdürülebilirlik konusunda da müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bankacılık denildiği zaman herkesin aklına ilk olarak finansman ihtiyacı geliyor. Bankacılığın temelinde bu var, güven ilişkisi var. Fakat diğer taraftan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına da önem veriyoruz” dedi. Önümüzdeki yıllarda finansman ihtiyacının, dijitalleşme ve yeşil dönüşümü birbirinden ayırmanın mümkün olmayacağına dikkat çeken Tan, şunları dile getirdi: “İşlerimizi sürdürülebilmek için dijitalleşmeye ihtiyacımız var çünkü işlerimizi yönetebilmek için hız, maliyet ve rekabet avantajına sahip olmalıyız. Ancak gelecek yıllarda rekabet avantajını yönetecek konuların başında sürdürülebilirlik/yeşil dönüşüm gelecek. Dolayısıyla yeşil dönüşümün dışında kalan firmaların rekabet avantajını kaybedeceğini düşünüyorum. Yeşil dönüşüm konusunda geride kalan ihracatçı firmalar Avrupa Birliği’ne yapacakları ihracatta pazar kaybedeceklerdir. Çünkü Avrupa Birliği 2050 yılında sıfır karbon taahhüdü verdi. Türkiye de benzer şekilde 2053 yılına kadar sıfır karbon taahhüdü veriyor. 2026 yılı itibariyle AB üyesi ülkelerin sınırlarında karbon düzenleme mekanizması uygulanmaya başlanacak. Buna göre şirketler o tarihe kadar bunun hazırlığını yapamazsa çok ciddi maliyetler ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle finansman ihtiyacı, dijitalleşme ve yeşil dönüşümü hep bir arada düşünmek lazım. QNB Finansbank olarak bu duruma hazırlık yapmak adına şirketlerin karbon ölçümlerini hesaplıyoruz. Dijital Köprü bünyesinde bu uygulamadan da yararlanabiliyorsunuz.”