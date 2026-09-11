Üretim yıllık yüzde 0,3, aylıkta yüzde 1 geriledi

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 0,3 azalırken, aylık azalış ise yüzde 1’i buldu. Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 8,5 ile yüksek teknolojili ürünlerde gözlendi. Bunu yüzde 5,6 ile elektrik, gaz, buhar, yüzde 3,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,6 ile sermaye malları ve yüzde 1,6 ile de enerji üretimi takip etti. İmalat sanayi ve dayanıksız tüketim malları üretiminin yüzde 0,3 gibi sınırlı artış gösterdiği dönemde, orta düşük teknoloji yüzde 1,7, düşük teknoloji yüzde 1,1, ara malı yüzde 1,2, dayanıklı tüketim malları üretimi ise yüzde 0,9 arttı.

Gıdada yıllık artış yüzde 1,6’da kaldı

İmalat sanayinin alt dallarında sektörlerin yıllık üretim performanslarına göre ise enflasyonda en çok tartışılan gıda sektöründe yüzde 1,6’lık sınırlı artış dikkat çekti. Yıllık bazda madenciliğin altında yer alan kömür üretimi yüzde 35,8 artarken, metal cevheri madenciliği yüzde 32,6 geriledi. Giyim eşyası üretiminin yüzde 8,4 gerilediği bu dönemde tekstil ürünleri imalatının üretimi yüzde 4,5 artış gösterdi. Son 1 yıllık dönemde mobilya üretiminde yüzde 9,5’lik artış, elektrik, gaz, buhar sektöründeki yüzde 5,6’lık üretim kaybı da dikkat çekti.

Aylıkta sektörlerin tamamına yakını üretim azalttı

Temmuz’da aylık bazda yapılan değerlendirmede ise dayanıklı tüketimdeki yüzde 3,3 ve orta düşük teknolojideki yüzde 0,8’lik artışların dışında diğer tüm sektörlerde üretim geriledi. Üretim azalışı yüksek teknolojide yüzde 5,8, elektrik, gaz, buhar ile madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2, sermaye mallarında yüzde 1,6, enerjide yüzde 1,5 oldu.

Hareketli ortalamalara göre yerinde sayıyor

Sanayi üretimindeki uzun vadeli ana trendi daha sağlıklı şekilde gösteren 12 aylık hareketli ortalamalara göre ise sanayi üretimi tam anlamıyla patinaj yapıyor. Baz etkisiyle nisan ayında yüzde 6,1’lik artışın dışında yıllık bazda yüzde 6,1 artan sanayi üretimi, şubatta ise yüzde 2,2 artmıştı. Buna karşılık yapılan 12 aylık değişime ilişkin hesaplamada ise sanayi üretiminde anlamlı bir değişiklik olmadı.