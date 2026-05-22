Üretimin sürdürülebilirliği için sanayicinin desteklenmesi şart

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sanayicinin son dönemde üretimden çok finansman yönetimiyle uğraştığının altı çizilen toplantıda, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek kredi faizleri ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri olduğu dile getirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Orta Doğu’daki savaşın sanayicileri zorladığına dikkat çekerek, “Bu dönemde, sanayicinin sesine kulak vererek birlikte ülkemizin geleceğini, üretimini, kısaca sanayisini sekteye uğratmamak en önemli görevimiz olmalı” dedi.

Artık vakit kaybedilmemeli

Üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yorduğunu belirten Özkaya, “Özellikle finansa erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimi kısma politikası, dış talepteki eş zamanlı daralmalar ve savaş nedeni ile daha da artan üretim maliyetlerindeki artışlar maalesef enflasyonla mücadeleye zarar vermektedir. Özellikle üretim kısıtlamalarında emek yoğun sektörlerde stres daha da artmakta, bazı işletmelerden üretim durdurma ya da azaltma yönünde haberler gelmektedir” diye konuştu. Özkaya, sanayicilerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir miktar politika değişikliği olması, bu değişikliğin de üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı özendirecek hamlelerle vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Dünya genelinde yüksek faiz politikalarının etkileri sürerken, talepte yavaşlama ve ticarette korumacı eğilimlerin artması üretim ve ihracat üzerinde baskı oluşturmaktadır. Özellikle ana ihracat pazarlarımızda büyümenin zayıf seyretmesi, sanayicimizin sipariş ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir” dedi.

Finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek kredi faizleri ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntıların sanayicinin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Büyüksimitci, “Birçok sanayicimiz üretimden çok finansman yönetimiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa üretimin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sektörün daha güçlü desteklenmesi gerekiyor. İş dünyamız yatırım iştahını korumak istiyor ancak mevcut finansman koşulları bunu zorlaştırıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde üretim maliyetlerinin hızla yükselmesi, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ihracatçının rekabetçiliğini desteklememesi önemli sorunlarımız arasında. İhracatçımız bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken diğer yandan düşük kur nedeniyle uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlanıyor” diye konuştu.

Döviz dönüşüm desteği artırılmalı

Başkan Büyüksimitci, Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin bozdurulmasına yönelik verilen döviz dönüşüm desteğinin üç ay daha uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ancak bu desteğin sadece kısa süreli uzatmalarla değil, en az bir yıllık dönemler halinde planlanması ve oranının da en az yüzde 5 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte uygulama şartlarının sadeleştirilmesi, desteğin daha erişilebilir hale getirilmesinde önemli rol oynayacaktır” dedi. Kurumlar vergisine ilişkin düzenlemeleri de değerlendiren Büyüksimitci, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan düzenlemenin sanayici üzerindeki vergi baskısını azaltacağını ifade etti.